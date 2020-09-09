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Emekli olacak kişiler ilk maaşlarını ne zaman alır? Emeklilik dilekçesi sonrası emekli maaşı bağlanır mı?

Emekli olacak kişilerin araştırdığı durumlardan biri de emekli maaşlarını ne zaman alacakları oldu. Emeklilik dilekçesini teslim eden kişiler için ilk emekli aylığının verileceği tarih detaylı olarak açıklandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:19
Emekli olacak kişiler ilk maaşlarını ne zaman alır? Emeklilik dilekçesi sonrası emekli maaşı bağlanır mı?
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Emekli olmayı bekleyen birçok vatandaş gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra ne zaman emekli olacaklarını heyecanla bekliyor. Emekli olacak kişiler dilekçelerini verdikten sonra emekliliklerinin sonuçlanmasını beklemektedir.

İlk emeklilik maaşı ne zaman ödenir?

Emekli olacak kişilerin ilk maaşları emeklilik dilekçelerinin sonuçlanması ile birlikte diğer ay kişinin hesabına yatırılır. Kişilere emeklilik maaşı tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Tahsis numarası kişiye SSK tarafından verilen SSK tahsis numarası olarak bilinmektedir.

SSK emeklileri maaşlarını hangi tarihte alıyor?

SSK’dan emekli olan kişilere emekli maaşları tahsis numaralarına göre sırayla dağıtılır. Bu sıra şu şekildedir:

  • Son rakamı 9 olan kişiler ayın 17’sinde
  • Son rakamı 7 olan kişiler ayın 18’inde
  • Son rakamı 5 olan kişiler ayın 19’unda
  • Son rakamı 3 olan kişiler ayın 20’sinde
  • Son rakamı 1 olan kişiler ayın 21’inde
  • Son rakamı 8 olan kişiler ayın 22’sinde
  • Son rakamı 6 olan kişiler ayın 23’ünde
  • Son rakamı 4 ve 2 olan kişiler ayın 23 ve 24’ünde

Bağkur emeklileri maaşlarını hangi tarihte alıyor?

  • Son rakamı 7, 9, 5 olan kişiler ayın 25’inde
  • Son rakamı 3 ve 1 olan kişiler ayın 26’sında
  • Son rakamı 8, 6 ve 4 olan kişiler ayın 27’sinde
  • Son rakamı 2 ve 0 olan kişiler ayın 28’inde emekli maaşlarını alırlar.


Bağkur emeklileri içinde tahsis numarası son rakamı kuralı geçerlidir. Kişilere bu rakama göre emekli maaşları dağıtılmaktadır.

İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir?

İlk emekli maaşı kişinin emekli olduğu tarihe göre farklılık gösterir. Kişinin emeklilik dilekçesinin sonuçlanma tarihine göre kişi maaşını hangi tarihte alacağını bilir. Bu sonuç ve maaş alınma tarihi arasındaki duruma göre kişiye emeklilik ödemesi gerçekleştirilir. Bu durumda emekli olan kişiye yaklaşık 50 günlük emekli maaşı ödemesi gerçekleştirilebilmektedir.

Emeklilik kağıdı ne zaman gelir?

Emeklilik kağıdı emekli olacak kişinin emeklilik dilekçesini kuruma iletmesinin ardından kişiye iletilen kağıttır. Bu kağıt kişiye kurum yoğunluğuna göre en geç 3 ay içerisinde iletilmektedir.

İlk emekli maaşının yattığı nasıl öğrenilir?

İlk emekli maaşının yattığını öğrenmek isteyen kişiler e-devlet sistemine giriş yaparak, sistem üzerinden maaş bilgisi sorgulayabilmektedir. Kişiler bu bilgiye şu şekilde ulaşabilmektedir:

  • E-devlet sistemine giriş yapılır.
  • Sisteme kimlik bilgileri ile giriş yapılır.
  • Sisteme giren kişiler e-sistemler veya SGK bölümüne tıklar.
  • Açılan sayfada sigorta kapsamına göre aylık bilgisine ulaşılabilir.
  • Bu sayfada istenilen sigorta kapsamı seçilerek maaş sorgulaması gerçekleştirilir.

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 00:19
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Anahtar Kelimeler:
Emeklilik DilekçesiEmeklilik Maaşı
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