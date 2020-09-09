Emekli olacak kişiler ilk maaşlarını ne zaman alır? Emeklilik dilekçesi sonrası emekli maaşı bağlanır mı?

Emekli olmayı bekleyen birçok vatandaş gerekli işlemleri yerine getirdikten sonra ne zaman emekli olacaklarını heyecanla bekliyor. Emekli olacak kişiler dilekçelerini verdikten sonra emekliliklerinin sonuçlanmasını beklemektedir.

İlk emeklilik maaşı ne zaman ödenir?

Emekli olacak kişilerin ilk maaşları emeklilik dilekçelerinin sonuçlanması ile birlikte diğer ay kişinin hesabına yatırılır. Kişilere emeklilik maaşı tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Tahsis numarası kişiye SSK tarafından verilen SSK tahsis numarası olarak bilinmektedir.

SSK emeklileri maaşlarını hangi tarihte alıyor?

SSK’dan emekli olan kişilere emekli maaşları tahsis numaralarına göre sırayla dağıtılır. Bu sıra şu şekildedir:

Son rakamı 9 olan kişiler ayın 17’sinde

Son rakamı 7 olan kişiler ayın 18’inde

Son rakamı 5 olan kişiler ayın 19’unda

Son rakamı 3 olan kişiler ayın 20’sinde

Son rakamı 1 olan kişiler ayın 21’inde

Son rakamı 8 olan kişiler ayın 22’sinde

Son rakamı 6 olan kişiler ayın 23’ünde

Son rakamı 4 ve 2 olan kişiler ayın 23 ve 24’ünde

Bağkur emeklileri maaşlarını hangi tarihte alıyor?

Son rakamı 7, 9, 5 olan kişiler ayın 25’inde

Son rakamı 3 ve 1 olan kişiler ayın 26’sında

Son rakamı 8, 6 ve 4 olan kişiler ayın 27’sinde

Son rakamı 2 ve 0 olan kişiler ayın 28’inde emekli maaşlarını alırlar.

İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir?

Bağkur emeklileri içinde tahsis numarası son rakamı kuralı geçerlidir. Kişilere bu rakama göre emekli maaşları dağıtılmaktadır.

İlk emekli maaşı kişinin emekli olduğu tarihe göre farklılık gösterir. Kişinin emeklilik dilekçesinin sonuçlanma tarihine göre kişi maaşını hangi tarihte alacağını bilir. Bu sonuç ve maaş alınma tarihi arasındaki duruma göre kişiye emeklilik ödemesi gerçekleştirilir. Bu durumda emekli olan kişiye yaklaşık 50 günlük emekli maaşı ödemesi gerçekleştirilebilmektedir.

Emeklilik kağıdı ne zaman gelir?

Emeklilik kağıdı emekli olacak kişinin emeklilik dilekçesini kuruma iletmesinin ardından kişiye iletilen kağıttır. Bu kağıt kişiye kurum yoğunluğuna göre en geç 3 ay içerisinde iletilmektedir.

İlk emekli maaşının yattığı nasıl öğrenilir?

İlk emekli maaşının yattığını öğrenmek isteyen kişiler e-devlet sistemine giriş yaparak, sistem üzerinden maaş bilgisi sorgulayabilmektedir. Kişiler bu bilgiye şu şekilde ulaşabilmektedir: