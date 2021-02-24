İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk aşı Bakan Ziya Selçuk'a yapıldı
Son Dakika
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk...
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...

Emekli öğretmen, ücretli öğretmenlik yapabilir mi? Maaşından kesinti olur mu?

Son zamanlarda özellikle emekli olan öğretmenlerin ek gelir sağlamak amacıyla ücretli öğretmenlik yapıyorlar. Bu durumda birçok emekli öğretmen maaşlarında kesintiye olup olmayacağını merak ediyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:10
Emekli öğretmen, ücretli öğretmenlik yapabilir mi? Maaşından kesinti olur mu?
Takip Et:

Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapması özellikle son dönemde ekonomik yönden yaşanan sıkıntılar yüzünden neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumda. İhtiyaçlarını karşılamak için ücretli öğretmenlik yapan emekli öğretmenler ise bu kararlarının maaşlarında kesintiye neden olup olmayacağını araştırıyor..

Emekli öğretmenler ücret öğretmenlik yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve EK Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında emekli olmuş öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapmalarına bir engel bulunmamaktadır.

Bu karar kapsamında emekli olmuş bir öğretmen, emekli olduğu okulda bir öğretmen açığı bulunuyorsa haftalık 30 saati geçmeyecek şekilde ücretli öğretmenlik yapma hakkına sahip olmaktadır. Emekli öğretmenlerle beraber ilgili fakültelerin ilgili bölümünü bitirmiş ve formasyon belgesine sahip olan öğretmenlerinde ücretli öğretmenlik yapma hakkı bulunmaktadır.

Emekli öğretmenler hangi alanda ücretli öğretmenlik yapabilir?

Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapabilecekleri alanlar şunlardır;

-Okul öncesi öğretmenliği

-İlköğretim öğretmenliği

-Özel öğretim öğretmenliği

-Yaygın eğitim öğretmenliği

Ücretli öğretmenlik yapacak olan emekli öğretmenlere yapılacak olan ödeme, öğretmenin gireceği ders saatine göre belirlenmektedir. Öğretmenin girmek istediği ders saatinide belirleme hakkı bulunmaktadır.

Emekli öğretmenler nasıl ücretli öğretmenlik yapabilir?

Emekli öğretmen olarak emekli aylığı alan kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarına atanma şansına sahip olmazlar. Bu neden ile ücretli öğretmenlik yapmaya yönelmeleri daha doğru olacaktır.

Emekli öğretmenler, emekli maaşlarından kesinti olmayacak şekilde çalışabilmek için en mantıklı çözüm yolu olarak ücretli öğretmenlik yapabilirler. Ücretli öğretmenler, ders başı ücret aldıkları için sorunsuz şekilde çalışabilirler.

Emekli öğretmen, ücretli öğretmenlik yaparsa maaşından kesinti yapılır mı?

Emekli öğretmenler bir eğitim kurumunda ücretli olarak ders verebilirler. Bu ders karşılığında emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz.

Emekli olmuş ve ücretli öğretmenlik için belirlenmiş olan yaş sınırını aşmamış olan kişiler, istedikleri derecede ve türde örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda ders başı ücret alacak şekilde ücretli öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerde görev yapan emekli öğretmenler için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapmasıyla alakalı hükümler kapsamında ücretli olarak öğretmenlik yapması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak ücretli öğretmenlik yapmak için öğretim kurumlarında ders başına ücretle çalışıyor olmak gerekmektedir. Kamu kurumlarında atamalı olarak görev almak emekli öğretmenler için mümkün değildir.

Ücretli öğretmenlik ek iş olarak değerlendirilir mi?

Emekli öğretmenler, emekli aylığı aldıkları dönem boyunca belirlenen yaşı aşmamak şartıyla okullarda ders başı ücretle ücretli öğretmenlik yapabilirler.

Ücretli öğretmenlik ek iş olarak değerlendirileceği için ücretli öğretmenlik süresinde alınan ücret ek gelir olarak gösterilebilmektedir. Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapmaları süresinde SGK kapsamında diğer hakların tanınması söz konusu olmayacaktır.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olduktan sonra ücretli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenler, öncelikle başvuruda bulunmak zorundadır. Ücretli öğretmenlik başvuru için İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya e-devlet sistemi kullanılabilmektedir.



Son Güncelleme: 24.02.2021 16:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ücretli öğretmenlikEmekli öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Emekli öğretmen, ücretli öğretmenlik yapabilir mi? Maaşından kesinti olur mu?
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve yorumları
Survivor yarışmacısı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek hakkında bilgiler
Şeref Bey dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
SGK hangi estetik operasyonları karşılar? Meme küçültme, Burun estetiği ve Genital Estetik operasyonları için şartlar nelerdir?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
KYK borçları için flaş haber! KYK Kredi borç faizleri silinecek mi? KYK borçları için son gelişmeler!
Netflix Exatlon Challenge tanıtım fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi İstanbul çekim mekanları
Kuaförüm Sensin Jürisi Ayşegül Kartal kimdir?
Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman doğum tarihi
Show TV canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kredi borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borçları ödenmediği durumda izlenecek yollar
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer'in hayatı!
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.