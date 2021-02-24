Emekli öğretmen, ücretli öğretmenlik yapabilir mi? Maaşından kesinti olur mu?

Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapması özellikle son dönemde ekonomik yönden yaşanan sıkıntılar yüzünden neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumda. İhtiyaçlarını karşılamak için ücretli öğretmenlik yapan emekli öğretmenler ise bu kararlarının maaşlarında kesintiye neden olup olmayacağını araştırıyor..

Emekli öğretmenler ücret öğretmenlik yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve EK Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında emekli olmuş öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapmalarına bir engel bulunmamaktadır.

Bu karar kapsamında emekli olmuş bir öğretmen, emekli olduğu okulda bir öğretmen açığı bulunuyorsa haftalık 30 saati geçmeyecek şekilde ücretli öğretmenlik yapma hakkına sahip olmaktadır. Emekli öğretmenlerle beraber ilgili fakültelerin ilgili bölümünü bitirmiş ve formasyon belgesine sahip olan öğretmenlerinde ücretli öğretmenlik yapma hakkı bulunmaktadır.

Emekli öğretmenler hangi alanda ücretli öğretmenlik yapabilir?

Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapabilecekleri alanlar şunlardır;

-Okul öncesi öğretmenliği

-İlköğretim öğretmenliği

-Özel öğretim öğretmenliği

-Yaygın eğitim öğretmenliği

Emekli öğretmenler nasıl ücretli öğretmenlik yapabilir?

Ücretli öğretmenlik yapacak olan emekli öğretmenlere yapılacak olan ödeme, öğretmenin gireceği ders saatine göre belirlenmektedir. Öğretmenin girmek istediği ders saatinide belirleme hakkı bulunmaktadır.

Emekli öğretmen olarak emekli aylığı alan kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarına atanma şansına sahip olmazlar. Bu neden ile ücretli öğretmenlik yapmaya yönelmeleri daha doğru olacaktır.

Emekli öğretmenler, emekli maaşlarından kesinti olmayacak şekilde çalışabilmek için en mantıklı çözüm yolu olarak ücretli öğretmenlik yapabilirler. Ücretli öğretmenler, ders başı ücret aldıkları için sorunsuz şekilde çalışabilirler.

Emekli öğretmen, ücretli öğretmenlik yaparsa maaşından kesinti yapılır mı?

Emekli öğretmenler bir eğitim kurumunda ücretli olarak ders verebilirler. Bu ders karşılığında emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz.

Emekli olmuş ve ücretli öğretmenlik için belirlenmiş olan yaş sınırını aşmamış olan kişiler, istedikleri derecede ve türde örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda ders başı ücret alacak şekilde ücretli öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerde görev yapan emekli öğretmenler için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapmasıyla alakalı hükümler kapsamında ücretli olarak öğretmenlik yapması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak ücretli öğretmenlik yapmak için öğretim kurumlarında ders başına ücretle çalışıyor olmak gerekmektedir. Kamu kurumlarında atamalı olarak görev almak emekli öğretmenler için mümkün değildir.

Ücretli öğretmenlik ek iş olarak değerlendirilir mi?

Emekli öğretmenler, emekli aylığı aldıkları dönem boyunca belirlenen yaşı aşmamak şartıyla okullarda ders başı ücretle ücretli öğretmenlik yapabilirler.

Ücretli öğretmenlik ek iş olarak değerlendirileceği için ücretli öğretmenlik süresinde alınan ücret ek gelir olarak gösterilebilmektedir. Emekli öğretmenlerin ücretli öğretmenlik yapmaları süresinde SGK kapsamında diğer hakların tanınması söz konusu olmayacaktır.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olduktan sonra ücretli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenler, öncelikle başvuruda bulunmak zorundadır. Ücretli öğretmenlik başvuru için İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya e-devlet sistemi kullanılabilmektedir.