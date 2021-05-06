İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.

TÜED, emekli maaşlarının yeterli olmadığını dile getirdi. Emekli maaşlarının, yükseltilmesi hakkında talepte bulundu. SGK emekli maaşlarının düzenleneceğini açıkladı. Bu haberimizde emekli maaşlarıyla alakalı merak edilenleri sizler için derledik. İşte emekli maaşları hakkında yapılan düzenleme...

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:21
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Takip Et:

Emeklilik dilekçesi ile alakalı olan işten ayrılma zorunluluğuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi tarafından ilgili hüküm iptal edildi. Çalışanlar yeni süreci merak etmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanununun 62. maddesindeki düzenlemenin iptal edildiği açıklandı. Fakat emeklilik aylığı için iş yeriden ayrılma ve yazılı talepte bulunma gerekliliğiyla alakalı hükümleri içeren 60.madddenin iptal edilmediği belirtildi. 2008 senesinden sonra işinden ayrılan kişiler emekli aylığını almak için yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

TÜED’den alınan talep, emekliler için vergi iadesi ödemelerini kapsayan ek ödemeler için oldu. TÜED, emeklilere yapılan ek ödemeler için yeterli olmadığını ve yüzde 4-5 oranında yapılan ek ödeme tutarlarının yüzde 10’a çıkarılması gerektiği için başvuru yapıldığını söyledi. TÜED başvurusu kabul edilirse %10 üzerinde ek ödeme gerçekleşecek.

Emeklilere yapılan emekli ikramiyesi 1100 TL’ye çıkarıldı.Devlet ek ödemelerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TüedSGKEmekli Maaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?
PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
PTT'de yenilik! Şubelere gitmeye gerek kalmadan kimlik kartı ile kredi kullanılabilecek!
PTT'de yenilik! Şubelere gitmeye gerek kalmadan kimlik kartı ile kredi kullanılabilecek!
60 bin TL borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor?
60 bin TL borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor?
Ev hanımlarına pandemi kredisini hangi bankalar veriyor? On bin TL'lik kredi başvurusu
Ev hanımlarına pandemi kredisini hangi bankalar veriyor? On bin TL'lik kredi başvurusu

Popüler Haberler

Kadınlar 3600 günden emekli olma şartları nelerdir? Kadınlara erken emeklilik fırsatı
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
SGK duyurdu 48 yaşında emekli olunabilecek!
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
PTT'de yenilik! Şubelere gitmeye gerek kalmadan kimlik kartı ile kredi kullanılabilecek!
60 bin TL borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor?
Ev hanımlarına pandemi kredisini hangi bankalar veriyor? On bin TL'lik kredi başvurusu
Yapı Kredi Bankası'ndan 100 bin TL'ye kadar kredi
Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 4 Mayıs 2021 Salı
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncuları
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
Patates ve soğan yardımı başvuru şartları neler? Patates ve soğan yardımı başvuruları nasıl yapılır?
Kanal D Sadakatsiz 28. bölüm full izle
Agi asgari ücrete dahil mi? 2021
Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.