Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.

Emeklilik dilekçesi ile alakalı olan işten ayrılma zorunluluğuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi tarafından ilgili hüküm iptal edildi. Çalışanlar yeni süreci merak etmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanununun 62. maddesindeki düzenlemenin iptal edildiği açıklandı. Fakat emeklilik aylığı için iş yeriden ayrılma ve yazılı talepte bulunma gerekliliğiyla alakalı hükümleri içeren 60.madddenin iptal edilmediği belirtildi. 2008 senesinden sonra işinden ayrılan kişiler emekli aylığını almak için yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

TÜED’den alınan talep, emekliler için vergi iadesi ödemelerini kapsayan ek ödemeler için oldu. TÜED, emeklilere yapılan ek ödemeler için yeterli olmadığını ve yüzde 4-5 oranında yapılan ek ödeme tutarlarının yüzde 10’a çıkarılması gerektiği için başvuru yapıldığını söyledi. TÜED başvurusu kabul edilirse %10 üzerinde ek ödeme gerçekleşecek.

Emeklilere yapılan emekli ikramiyesi 1100 TL’ye çıkarıldı.Devlet ek ödemelerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.