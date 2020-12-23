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Emekli maaşlarına Ocak zammı geliyor! Emekliler ne kadar zam alacak?

2021 yılının yaklaşmasıyla birlikte SSK ve Bağkur’dan emekli olan vatandaşlar yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyorlar. Merak içinde olan emekli vatandaşlar, maaşlarına yapılacak zammı araştırmaya başladılar.

23 Aralık 2020 Çarşamba 03:22
Emekli maaşlarına Ocak zammı geliyor! Emekliler ne kadar zam alacak?
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Ocak 2021’de maaşlara yapılacak zammın oranı 2020 yılının son altı ayında gerçekleşen enflasyon oranları ile belirlenecek. İlk 5 ayın enflasyon oranlarının açıklanması sonrası vatandaş Aralık ayına dair enflasyon oranlarını dört gözle bekliyor. Aralık ayının enflasyon oranı ise 04.01.2021 tarihinde açıklanacak.

 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasından sonra memur ve memurluktan emekli olanların maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek.

 Emekliye ne kadar zam yapılacak?

 Emeklilere Ocak ayında yapılacak zam hakkında görüşmeler halen devam etmekte. 2020 yılı Ağustos ayı ile 2020 yılı Aralık ayında ki enflasyon oranları zam miktarı belirlenirken dikkate alınacak. Bu süreçte, 6 aylık zam miktarı enflasyon oranlarıyla belirlenecek.

 Birçok zam senaryosu olmasından dolayı, aşağıdaki tablo listelenmiştir. Bu tablo doğrulusunda 2021 yılında emeklilere yapılacak zammın oranı belirlenecek.

Maaşlara %4.75 zam yapılırsa; 2 Bin TL maaşı olan bir emekli 95 TL zam almış olacak.

Maaşlara %6.25 zam yapılırsa; 2 Bin TL maaşı olan bir emekli 125 TL zam almış olacak.

Maaşlara %6.35 zam yapılırsa; 2 Bin TL  maaşı olan bir emekli 127 TL  zam almış olacak.

 

TÜFE’nin açıkladığı enflasyon oranları ise şu şekilde:

Temmuz ayı TÜFE: 0,58

Ağustos ayı TÜFE: 0,86

Eylül ayı TÜFE: 0,97

Ekim ayı TÜFE: 2,13

 

İntibak düzenlemesi ve maaşlara yansıma oranı

 Kurum kaynaklı olarak oluşan maaş farklarını ortadan kaldırmak için 2000 yılı öncesinde emekli olmaya hak kazanan vatandaşlara intibak düzenlemesi getirilmişti. Bu düzenleme sonrasında minimum 55 TL, maksimum 355 TL olacak şekilde maaşlara fark eklemesi yapıldı. 2000 yılından önce emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar için yapılan intibak düzenlemesinin en kısa zamanda 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de gelmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 23.12.2020 03:22
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Anahtar Kelimeler:
EmekliZam2021
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