Emekli maaşları 2938 TL mi oluyor?

2020 senesinin son 6 aylında meydana gelen enflasyon oranlarına paralel olarak maaşların artması da beklenen durumlardan bir tanesiydi. Rakamlar netleştiği zaman maaşların ne olacağı da belli olmuş olacak. Merkez Bankasında beklenti anketi sonuçlarının açıklanması ile emeklilik oranlarındaki artış nedeni ile en düşük ve en yüksek maaşlar belirlenmiş olacak.

Ülke genelinde milyonlarca emekli 2 senelik zam bekleyişi içinde. 1. zam Ocak ayında, 2. zammı ise Temmuz ayı için bekliyorlar. Artışları belirleyen en önemli kriter ise, senenin son 6 ayında merkez bankasının enflasyon oranlarına paralel olarak kaydedilmiş olan ilerlemedir.

Ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı?

Emekli aylıklarında ortalama olarak 358 TL gibi bir artış söz konusu oldu. Raporlar doğrultusunda, SSK ile Bağ-Kur emeklileri için en yüksek net aylık oran 6375,37 kuruş olarak bilinmekte. Kepten ödeme alan emeklilerin net maaşları %5,4 oranında artış ile 6719,64 TL’ye çıktı.

En düşük memur maaşı ne kadar?

65 yaş emekli aylığı alan emekliler ne kadar maaş alıyor?

Devlette çalışan memurların ay boyunca aile yardımları dışında net aldıkları ödeme 3883 TL civarındadır.

65 yıllık emeklilik maaşları Ocak ayında verilen zam ile birlikte 742,81 TL oldu.

Engelli emekli maaşları ne kadar?

Engellilik durumu %40 – 69 arasında olan vatandaşların aylığı 592, 96 TL’yi aşmışken, engellilik oranı %70 ile üstünde olanların maaşları 889,40 TL civarındadır.

Evde bakım ücretleri ne kadar?

Engelli ile muhtaç kişilere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım ücretleri 1.612 TL civarındadır.