Emekli maaşlar ve memur maaşları zammı ne kadar olacak? Temmuz memur maaşları, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları zammı kaç lira olacak?

Emekli ve memurlar yılda iki defa zam almaktadır. Yapılan zamlar Ocak ve Temmuz ayları içersiinde yapılmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyse Ocak ve Temmuz aylarından bir önceki 6 aylık enflasyon oranları kadar zam almaktadırlar. Memur ve memur emeklileriyse toplu sözleşmede belirlenmiş olan zam oranıyla beraber bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Önceki günlerde duyurulan Mayıs ayı enflasyonuyla beraber Temmuz ayında yapılacak zamlara ilişkin önemli verilerde gün yüzüne çıkmış oldu. Zamların kesinlik kazanması için 3 Temmuz günü duyurulacak Haziran enflasyonu kaldı.

Bu enflasyonun da eklenmesi ile beraber 6 aylık oran netlik kazanacak ve zamlar uygulanacak. Mayıs ayı enflasyon verisiyle beraber 5 aylık oran %6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır olmuş olsa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri %6.39 zammını alabilecek. Memur ve memur emeklileriyse %3.39 farkını almış olacak.