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Emekli maaşının fazla olması için neler gerekli? Primlerin yüksek yatırılması maaşları etkiler mi?

Uzun bir süre çalışıp karşılığında aldığımız parayı emeklilik maaşı olarak tanımlamaktayız. Emekli olmak için çalışıp çabalamaktayız peki ya emekli maaşının fazla olması için ne gerekli? Fazla olması için nelere dikkat edilmeli?

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:14
Emekli maaşının fazla olması için neler gerekli? Primlerin yüksek yatırılması maaşları etkiler mi?
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İş hayatınızda yüksek maaş alıyor olmanız emeklilik sürecinde de yüksek ücret alacağınızı ifade etmemektedir. Prim ve günlerinizi doldurdunuz ve yeterli bir maaş alacağınızı düşünüyorsanız ne yazık ki bu sizin rahat bir şekilde geçineceğinizi yansıtmıyor. Prim ve günlerinizin dolmuş olmasına rağmen çalışmaya devam eden vatandaşlar için önemli olan primlerin ne oranda yatıyor olması. 

Primlerin yüksek olması maaşları etkiler mi?

Sizlerin maaşınızla birlikte orantılı olarak primlerinizin yatıp yatmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Çalıştığınız yerde maaşlarınızın nasıl gösterildiğini bilmiyor olabilirsiniz. Sizler için gerekli kontrollerin aksatılması sizlerin lehine olacaktır ve emekli maaşlarınızı etkileyecektir. Primlerinizin düzenli olarak yatırılmaması emekliliğinizi etkileyecektir. Bu sebeple; maaş ödemelerinizde primlerinizin de yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol edin ve primlerinizi oldukça yüksek olmasını isteyin.  Böyle olduğu durumda primlerinizin artışı maaşınızı da arttıracaktır. 

Emekli maaşında son yıllara neden önem verilir? 

Emekli maaşlarında yakın zamanlar yüksek olacağını ifade eder. Emekliliğe az kalan süreç içerisinde ödenen primler ve hesaplamalarında son 3.5 yıl baz alınarak dikkat ediliyor, son yıllardaki yapılan primlerin oranlarının yüksek olması gerekiyor ve gerekli durumlarda sigortalı olarak ikinci bir işte çalışabilirsiniz. Eğer emekli olmanıza az bir süre kaldıysa ve siz bu adımları uygularsanız maaşınızın yüksek olmasına etki edecektir. Emeklilikle özellikle son 3.5 yıl bu sebeple önemlidir.

Asgari düzeyde gösterilen maaşların etkisi?

Sigorta primleri ile maaşlarının aynı oranda olması gerektiğini bilen kişilerin sayısı oldukça az. Sizlere yapılan ödemeler ve primlerin orantısı doğru orantılı şekilde ödenir. Çalıştığınız yerde primleriniz az olarak ödenip personel ihtiyaçlarını azaltmayı düşünebilirler bu durum sizin emekli maaşlarınızı az almanıza sebebiyet verebilir. Sizin elinizde olan durum burada şudur ki kağıt üzerinde primlerinizin ne kadar gösterildiğini takip etmeniz. 

Sıklıkla sorulan ve cevap aranan sorular arasında yer alan fazla çalışırsam maaşı etkiler mi sorusuna şöyle cevap verelim. Burada da önemli olan sizler için prim ödemeleridir. Ne kadar fazla çalışırsanız sizin maaşınızı o şekilde etkileyecektir. Fazla çalışma derken burada mesaiden bahsedilmiyor. Farklı bir işte daha çalışmak olarak düşünülebilir. Bunun da maaşa etkisi olacaktır. 

Kurum değişimleri maaşı etkiler mi?

Sigortalı olarak çalışanların nereden emekli olmayı hesaplamaları oldukça önem arz etmektedir. SSK ve BAĞ-KUR arasında işlemsel farklılıklar bulunur. Uzun zaman BAĞ-KUR’dan sigorta yatırımı yapmış olmanız SGK’ya geçişinizde artış olacağına aracılık edebilir. Sadece SSK ve BAĞ-KUR için değil diğer sigorta hizmetleri için de geçerli olur. Eğer kurumu değiştirmeye karar veriyorsanız bu kararı emeklilikten önce kesinleştirip o şekilde değiştirmelisiniz. 

Borçlu olmanın maaşa olumlu olumsuz etkileri var mı?

Kadın ve erkek çalışanlar için esneklik tanına durumlar vardır bunlar ise; Askerlik, Doğum, Yurtdışı çalışmaları şeklindedir. Eğer bu gibi durumlarla karşı karşıyaysanız sosyal güvenlik kurumları borçlanma ile sizlere ödemelerde geriye dönük olarak yapılmasına imkan tanıyor. Öneğin askerde olan bir bireyin içinde bulunduğu durumdan dolayı sigorta ve prim ödemlerinde aksamalar görülür. Zorunlu görev sebebiyle borçlanarak ve kredi alarak da askerlik borçlarınızın ödenmesi tavsiye edilir bu sizin maaşınızda artış olmasına sebep olacaktır. 

Primler neleri kapsar?

Almış olduğunuz maaşlara sadece emeğiniz olarak bakmamalısınız. Çalıştığınız iş yerinde sizlere sosyal haklar doğuyor. Satış primleriniz sosyal güvenlik kurumlarına muhakkak bildirilmelidir. Kurum tarafından yapılan bildirimler ve karşılığında ödenen primler emekliliğinize katkı şeklinde yansıtılır. Alınan ikramiye ödemeleri de kurumlara bildirilmelidir. Burada önemli olan nokta, emekli olduğunuz zaman aldığınız maaşla rahat bir yaşlılık geçirmek istiyorsanız ödemelerinizi ve prim hesaplamalarını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Size faydası olacaktır bu durumun. 

Emekli olduktan sonra çalışmam maaşımı düşür mü?

Emekli sonrası alınan maaşın düşük olması emeklileri çalışmaya ek bir işte ücret kazanmaya itmektedir. Emekli olup çalıyor olmam maaşımı etkiler mi sorusu sıkça soruluyor. Bilinmelidir ki emeklilik sonrası farklı bir işte çalışıyor olmanız maaşınızı etkilemeyecektir. 

Emekli olmak için nelere dikkat edilmeli?

Emekli olmak ve maaşlarının kişiye yetecek düzeyde yüksek olmasını isteyen vatandaşların şu noktalara dikkat etmesi gerekir; kişi sigorta ödemelerini e-devlet üzerinde kontrol etmesi gerekir, prim ve ikramiyelerinizin yansıtılmasını sağlayın, özellikle son 3,5 yılda ödenen primlerin yüksek olması için uğraşın, prim ödemelerinin yüksek olmasına özen gösterin, kurum değişimlerine dikkat edin ve gerekli araştırmaları yapın, yasal düzenlemelerle ilgilenin ve borçlanmak konusunda avantajlardan yararlanın.

Emekli olduktan sonra rahat bir hayat sürmek için emekli olacağınız süreçlerde bilinçli bir çalışan olmaya özen gösterin. 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:14
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