İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Emekli maaşını yüksek almanın yolları nedir? 2020 Emekli maaşım nasıl yükselir

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Emekli maaşını yüksek almanın yolları nedir? Emekli maaşım nasıl yükselir haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ağustos 25 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 00:07
Emekli maaşını yüksek almanın yolları nedir? 2020 Emekli maaşım nasıl yükselir
Takip Et:

Emekli maaşı alacak kişilerin alacakları maaş bazı etmenlerden dolayı yüksek veya düşük olarak belirlenmektedir. Yüksek emekli maaşı almak isteyenler için prim ve gün sayısı gibi durumlar dikkate alınarak o kişilere yüksek emekli maaşı verilmektedir.

Emekli maaşını yüksek almak için yapılacaklar

Emekli maaşı ülkemizde çalışanların yaşlanması durumunda çalıştıkları dönemde ödedikleri prim neticesinde kişilere verilen aylıklardır. Bu aylıklar bazı değişkenlere göre belirlenerek kişilere belirlenen tutarlara göre emekli maaşı verilmektedir. Bu maaşlar kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken unsur prim ödemelerinin yüksek yapılması durumudur. Bu durumda SGK’ya ödenen prim ödemeleri ne kadar yüksek olursa emeklilik zamanında kişinin alacağı maaş o kadar yüksek olur. Maaş tutarını belirleyen bir diğer unsur ise kişinin ilk sigortalı olduğu tarihtir. Bu tarihe göre emekli maaşı ödemeleri hesaplanmaktadır. Buna göre kişiler 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008 sonrası sigorta girişlerine göre emekli maaşı hesaplamasına tabi tutulurlar.

3 ayrı döneme dikkat


Emeklilik yasasına göre 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası veya 2008 yılı sonrası sigorta girişi bulunan kişilere ayrı mevzuat hesaplamaları uygulanmaktadır. Bu uygulamaya göre en çok maaşı 2000 yılı öncesi sigorta girişi bulunan kişiler almaktadır. Eğer bu kişiler sigortalılık dönemlerinde yüksek prim ödemeleri yaptılarsa yüksek emeklilik maaşından yararlanmaktadır.

2000-2008 yılları arasında sigortalı olan kişilerin hesaplamaları diğerlerine göre daha değişik yapılıyor. Bu kişilerin hesaplamalarına gelişme hızı ve enflasyon gibi değerlerde katılıyor. Bu neticede hesaplanan maaşlar kişilere tahsis ediliyor. 2008 sonrası sigortalılar için hemen hemen aynı değişkenler dikkate alınsa da gelişme hızının %30’unun dikkate alınması ile birlikte ödenen emekli maaşlarında düşüş gözlemleniyor.

Emekli maaşını yüksek almak için yapılacaklar

Bir kişi yüksek emekli maaş almak istiyorsa sigorta primini yüksek şekilde ödemelidir. Kişilerin maaşlarına göre ödenen bu prim ödemeleri bazı iş yerleri tarafından kişinin maaşının asgari ücretten yüksek olmasına rağmen az bir şekilde prim ödemesi yapılıyor. Buna oldukça dikkat etmesi gereken sigortalı çalışanlar bu ödemeleri yüksek tutmaları halinde yüksek emekli maaşı alabilmektedir.

Yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin uygulayacağı bir diğer uygulama ise, iş yerleri ile bu kişiler görüşüp sigorta primlerinin yüksek yatırılmasını isteyebilirler. Arada oluşacak farkı kişilerin ödemesi halinde iş yerleri bu durumu kabul edecektir. Bu sayede kişiler kolayca yüksek emekli maaşı alabilme hakkı yakalayacaktır.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 00:07
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Günlük burç yorumu 26 Ağustos 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Sıla Beni Bırakma'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Sude Doğar Beni Bırakma'dan ayrıldı!
Koltuk altı kararmasını ne geçirir? Koltuk altı kararması çözüm önerileri
30.000 TL Mevduat hesabı her ay ne kadar faiz getirisiz kazandırır?
Annelere devletten 4 Bin 500 TL devlet yardımı! Kimler 4 bin 500 TL devlet yardımından yararlanabilecek?
Sen Anlat Karadeniz 3. sezonda Nefes ölüyor mu? Nefes diziye devam edecek mi?
SGK 4/A hizmet dökümü ve sigorta gün sayısı sorgulama işlemleri
Hayat Tamircisi Başvuru programı katılım formu ve Whatsapp iletişim hattı
Survivor 2020 Acunn.com Survivor Salıncak oylaması kim kazandı?
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi limitleri ve başvuru şartları
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Sağlık doğada bulunan mucize yağlar
Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2020
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.