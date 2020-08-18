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Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Emekli maaşım nasıl yükselir

Sigortalı olarak çalışan kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi emekli olduklarında alacakları maaştır. Yüksek emekli maaşı almak isteyen kişiler bunun için çalışma hayatına devam ederken ne yapmaları gerektiğini araştırmaya başlamıştır.

18 Ağustos 2020 Salı 21:20
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Emekli maaşım nasıl yükselir
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Emekli maaşı alacak kişilerin alacakları maaş bazı etmenlerden dolayı yüksek veya düşük olarak belirlenmektedir. Yüksek emekli maaşı almak isteyenler için prim ve gün sayısı gibi durumlar dikkate alınarak o kişilere yüksek emekli maaşı verilmektedir.

Emekli maaşını yüksek almak için yapılacaklar

Emekli maaşı ülkemizde çalışanların yaşlanması durumunda çalıştıkları dönemde ödedikleri prim neticesinde kişilere verilen aylıklardır. Bu aylıklar bazı değişkenlere göre belirlenerek kişilere belirlenen tutarlara göre emekli maaşı verilmektedir. Bu maaşlar kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken unsur prim ödemelerinin yüksek yapılması durumudur. Bu durumda SGK’ya ödenen prim ödemeleri ne kadar yüksek olursa emeklilik zamanında kişinin alacağı maaş o kadar yüksek olur. Maaş tutarını belirleyen bir diğer unsur ise kişinin ilk sigortalı olduğu tarihtir. Bu tarihe göre emekli maaşı ödemeleri hesaplanmaktadır. Buna göre kişiler 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008 sonrası sigorta girişlerine göre emekli maaşı hesaplamasına tabi tutulurlar.

3 ayrı döneme dikkat


Emeklilik yasasına göre 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası veya 2008 yılı sonrası sigorta girişi bulunan kişilere ayrı mevzuat hesaplamaları uygulanmaktadır. Bu uygulamaya göre en çok maaşı 2000 yılı öncesi sigorta girişi bulunan kişiler almaktadır. Eğer bu kişiler sigortalılık dönemlerinde yüksek prim ödemeleri yaptılarsa yüksek emeklilik maaşından yararlanmaktadır.

2000-2008 yılları arasında sigortalı olan kişilerin hesaplamaları diğerlerine göre daha değişik yapılıyor. Bu kişilerin hesaplamalarına gelişme hızı ve enflasyon gibi değerlerde katılıyor. Bu neticede hesaplanan maaşlar kişilere tahsis ediliyor. 2008 sonrası sigortalılar için hemen hemen aynı değişkenler dikkate alınsa da gelişme hızının %30’unun dikkate alınması ile birlikte ödenen emekli maaşlarında düşüş gözlemleniyor.

Emekli maaşını yüksek almak için yapılacaklar

Bir kişi yüksek emekli maaş almak istiyorsa sigorta primini yüksek şekilde ödemelidir. Kişilerin maaşlarına göre ödenen bu prim ödemeleri bazı iş yerleri tarafından kişinin maaşının asgari ücretten yüksek olmasına rağmen az bir şekilde prim ödemesi yapılıyor. Buna oldukça dikkat etmesi gereken sigortalı çalışanlar bu ödemeleri yüksek tutmaları halinde yüksek emekli maaşı alabilmektedir.

Yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin uygulayacağı bir diğer uygulama ise, iş yerleri ile bu kişiler görüşüp sigorta primlerinin yüksek yatırılmasını isteyebilirler. Arada oluşacak farkı kişilerin ödemesi halinde iş yerleri bu durumu kabul edecektir. Bu sayede kişiler kolayca yüksek emekli maaşı alabilme hakkı yakalayacaktır.

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 21:20
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