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Emekli maaşını taşıma yöntemleri? Emekli maaşı nasıl taşınır? Hangi banka promosyon veriyor?

Emeklilerin alacağı promosyonlar ve maaşlar bankalar arasında rekabete yol açmaya devam ediyor. Memurun maaşı ne kadar yüksek olursa bankanın elde ettiği rakam bir o kadar yüksek oluyor. Bu sebeple bankaların emeklinin yatıracağı para sayesinde uzun vadeli kazanca sahip oluyor. Emekli maaşı nasıl taşınır? Başka bankaya transfer nasıl sağlanıyor? Emekli olan bir birey banka ile anlaşması kaç yıl?

10 Ocak 2021 Pazar 22:02
Emekli maaşını taşıma yöntemleri? Emekli maaşı nasıl taşınır? Hangi banka promosyon veriyor?
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Önceden sadece devlet tarafından ödeme alan bireyler memur olduğundan kaynaklı ayrıca bir promosyona tabii tutuluyordu, ama rakamları düşük ve çeşitli avantajlar sağlamadığı için çok tercih edilmiyordu. Bankalar işin içine girince iş tamamen değişmiş durumda.  Bankalar arası yapılan anlaşmalar ile emeklilerin yüzünü güldürmeyi sağladı ve bu da bankalar için uzun vadeli kazanç elde ettirdi. En büyük sebebi ise emekli bireyin yatırdığı maaş, bankaya yattığı andan itibaren o bankanın hesabında kalması parayı işlemekte ve o paranın üzerinden gelir etme şansına sahiptir. Memur maaşı ne kadar yüksek olursa bankanın kazancı da bir o kadar yüksek olacağı anlamına gelmektedir.

 

Başka bankaya hesap taşıma işlemi nasıl yapılır?

Anlaşmalı bankanız varsa ise bu anlaşma süresi 3 yıldır. Süre bitimi dolmadan bankadan ayrılma gibi bir durum olduğunda banka ayrılmanıza izin vermez, ayrıldığınız taktirde ise karşılığında ödeme isteyebilir. 3 yıl bitti, başka bankaya gitmek istiyorsanız ise; Yeni banka ile görüşüp müracaatta bulunmanız gerekmektedir. Müracaat gerçekleştikten sonra ön değerlendirmeye alınır, kimlik üzerinden kontrol edilir ve sonunda işlem onaylanmaktadır.

Bankalar arasında rekabete yol açan bu süreç bankanın ödemelerini hemen yapması durumunda ve sağladığı avantajlara göre ek ücret karşılandığında birçok emeklinin hoşuna giderek dikkatlerini çekmeyi başarıyorlar.

Emekli maaşını taşıma kampanyalarından avantajlı olan bazı banka önekleri;

ING BANK;

Maaş 1500 TL olursa 500 TL
  • 1500-2000 TL gibi bir rakam olursa 625 TL
  •  2500 üzeri olursa 750 ek ödeme mevcuttur.
  • Ayrıca bankanın turuncu hesap müşterilerine özel her ay 50 TL ek ücret verilmektedir.

Şekerbank Emekliye ne kadar ödeme yapıyor?

Şekerbank bu süreçte promosyon ile kalmayıp kredi çekmek isteyen müşterilerine ise %0,90 üzerinden faizle kredi vermektedir.

  •  Maaş taşındığında 750 TL
  •  3 yıl boyunca değiştirmeyeceğinize dair garanti verildiğinde faiz çalışmaları,
  • 2 otomatik ödeme yapıldığında 150 TL,
  •  Emekliler tanıdıkları kişiler ise bankaya müşteri olarak getirirse emekli başına ek 150 TL ödeme yapacaktır.

Yapı Kredi ne durumda?

 Diğer bankalar gibi vazgeçilmez kural olan 3 yıl sözleşmesine karşılık olarak emeklinin aldığı maaş tutarına göre 500 TL, 625 VEYA 750 TL arasında değişik ödemeler mevcut. Farklı avantajları bulunan banka ise otomatik ödeme verirse 175,225 ve 250 TL ek ücret vermektedir.  Bir diğer güzel promosyonu ise emekliler için EFT ve Havale işlemlerinden kesinlikle ücret almamasıdır.

 Finansbank’ın ne gibi avantajları var?

Her bankada olduğu gibi Finansbank için de geçerli olan 3 yıl garanti vermesi karşılığında maaşın 10 katına kadar kredi vermektedir.

Kart kullanımında ise market ve eczane gibi yerlere %5 indirim sağlanmakta.

İş bankası Emeklisini nasıl karşılıyor?

  • Maaş müşterisi olmayı kabul eden her emekliye ilk önce 50 TL para puan hediye etmektedir.
  • Kredi kart ve hesaplardan ek ücret talep etmemektedir.
  • Kredi imkânı vermektedir.


Son Güncelleme: 10.01.2021 22:02
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Emekli MaaşıIş BankasıYapı KrediPromosyon
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