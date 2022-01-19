Emekli maaşına Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları kaç TL? Emeklilere zam yapılacak mı? Her sene Ocak ve Temmuz aylarında yapılan emekli zammı merakla bekleniyor.

Gelecek zam miktarının emekliyi mutlu edip etmeyeceği merak ediliyor. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaşına Temmuz ayında ne kadar zam uygulanacak?

Emeklilerin maaşlarının zam oranlarında 4 aylık enflasyon verileri yayınlandı. Verilere göre enflasyon %5.45 olarak biliniyor. Enflasyonun emeklilere verilecek Temmuz zammında çok etkili olacağı düşünülüyor.

Son 6 aylık enflasyonlar %7,66 üzerinden değerlendirilecektir. %8.36 olan Ocak ayı zammına göre bu rakamlar ile birlikte fazla bir artış olacağı düşünülmüyor.

Merkez Bankası’nın ekonomistlere yaptığı beklenti anketine göre Mayıs ayında rakam %1,27 iken Haziran ayında %0,82 olacak.

5 Temmuz tarihinde kesin zam oranı yayınlanacak. Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlar hesaplara yatacak.