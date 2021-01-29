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Emekli maaşı T.C. kimlik numarası ile nasıl sorgulanır?

Emekli maaşı internet üzerinden sorgulanabilir mi? Emekli maaşımdan ne kadar kesinti yapıldı? Güncel emekli maaşını öğrenmek aslında çok kolay. Detaylar haberimizin devamında...

29 Ocak 2021 Cuma 14:17
Emekli maaşı T.C. kimlik numarası ile nasıl sorgulanır?
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En çok merak edilen konuların başında emekli maaşının nasıl sorgulanacağı geliyor. Kamu görevlileri, memurlar ve SGK’lı işçiler emekli maaşlarını intenetten öğrenebiliyor. 

 

Yeni emekli olan kişiler ve emekli olmak üzere olan kişiler emekli maaşlarını nereden ve nasıl sorgulayacaklarını merak ediyorlar. 

 

Emekli maaşları nereden sorgulanır? Sorgulamak için sadece T.C. kimlik numarası yeterli midir? Emekli maaşı nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtlarını haberimizde vereceğiz. 

 

Emekli maaşı E-Devlet üzerinden sorgulanabilir mi?

 

E-Devlet’in hayatımıza girmesiyle beraber sayısız işlem intenet üzerinden gerçekleştirilmeye başladı. Bu işlemler arasında öğrenci belgesi sorgulama, trafik cezası sorgulama, pasaport başvurusu sorgulama ve ikametgâh belgesi gibi bir çok işlem gerçekleştirebilmekteydi. Artık emekli maaşları da E-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. 

 

4A, 4B ve 4C kapsamındaki bütün personeller E-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşlarını kolayca sorgulayabilirler. 

 

4A (SSK) kapsamındaki kişiler emekli maaşını nasıl sorgular?

 

https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayarak T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmalı. SSK kapsamında çalışan bütün kişiler bu link üzerinden emekli maaşlarını kolaylıkla sorgulayabilirler. 

 

4B (Bağkur) kapsamındaki kişiler emekli maaşını nasıl sorgular?

 

SSK’lıların yanı sıra Bağkur’a bağlı kişiler de emekli maaşlarını sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi bu linke E-Devlet bilgileri ile giriş yaptıktan sonra emekli maaşlarını görüntüleyebilirler. 

 

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler emekli maaşını nasıl sorgular?

 

https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi bu linkte tıklayan kişiler emekli maaşlarını sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenebilirler. 

 

Emekli olmadan emekli maaşı nasıl hesaplanır?

 

Emekliliğine az kalmış olan kişiler SGK’nın çıkardığı uygulama sayesinde tahmini ne kadar emekli maaşı alacaklarını hesaplayabilirler. 

 

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ emekli maaşını hesaplamak isteyen kişiler önce bu linke tıklamalı. 

 

T.C. kimlik numarasının yanında SSK sicil numarası, doğum bilgileri gibi bilgiler girilir. 

 

Sayfada yer alan bilgiler doğru bir şekilde doldurulduktan sonra tahmini emekli maaşı hesaplanmış olur. 

 

4A (SSK), 4B (Bağkur) veya 4C (Emekli Sandığı)’na bağlı kişiler ortalama emekli maaşlarını öğrenmek için sistemdeki “Vatandaş” tuşuna tıklamalıdır. 

 

Açılan sayfada “Emekli Sandığı be İkramiye Hesaplama” seçeneğine tıklandıktan sonra “Ne zaman emekli olanilirim” seçeneğine tıklanır. Bu sayede emekli maaşınız size zahmet vermeden hesaplanmış olur. 

 

Emekli maaşından yapılan kesintiyi öğrenme

 

Emekli maaşınızdan muayene katılım, ilaç ve reçete kullanımlarınızdan ne kadar kesinti yapıldığını öğrenmek mümkün. 

 

Aşağıdaki linklere tıklayarak emekli maaşı kesintinizi sorgulayabilirsiniz.

 

4A (SSK) emekli maaş kesintisi için https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri

4B (Bağkur) emekli maaş kesintisi için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri

4C (Emekli Sandığı) emekli maaş kesintisi için https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-kesintileri



Son Güncelleme: 29.01.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşıEmekliMaaşKimlik
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