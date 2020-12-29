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Emekli maaş müşterilerine PTT Bank’tan 36 ay taksitli 80.000 TL'ye kadar kredi

PTTBank’tan emekli maaş müşterilerine 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı veriyor. 1.250 TL ile 80.000 TL arasında kredi fırsatı sunan PTTBank, kredileri de 36 aya kadar taksit yapıyor.

29 Aralık 2020 Salı 23:28
Emekli maaş müşterilerine PTT Bank’tan 36 ay taksitli 80.000 TL'ye kadar kredi
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Merkez Bankası’nın faizi arttırma kararını aldıktan sonra banklarda da kredi faiz oranları artmış oldu. Böyle bir durumda kredi ihtiyacı duyan kişiler makul kredi veren yerleri araştırmaya başladı. PTT’den yapılan son açıklama ile PTTBank, emekli maaşlarını buradan aldıkları takdirde müşterilerine 1.250 TL ile 80.00 TL arasında 36 ay taksite kadar kredi imkanı tanıyor.

PTTBank’tan 36 ay taksitli kredi nasıl alınır?

Emekli maaşlarını PTTbank’tan alan müşteriler bankaya kimlikleri ile giderek başvuru formu doldurup kredi onayı alırlarsa krediyi almaya hak kazanacaklar.

Sms ile krediler ödenebilecek

PTT, sms ile müşterilerine kredi ödeme imkanı veriyor. T.C kimlik numarasını yazıp 3050’ye sms atarak taksit ödemelerini yapabilecekler. 80.000 TL kredi için 36 ayda %2,49 oranında faiz uygulanacak. Bu kredi imkanında 80 yaşını doldurmamış kişiler yararlanabilecek.

PTTBank aylık taksit ödemeleri

Kredi Tutarı

             12 Ay

              24 Ay

               36 Ay

1.250 TL

125,49 TL

  73,71 TL

57,15 TL

5.000 TL

501,95 TL

294,86 TL

228,61 TL

10.000 TL

1.003,90 TL

589,71 TL

457,22 TL

20.000 TL

2.007,80 TL

1.179,42 TL

914,44 TL

30.000 TL

3.011,70 TL

1.769,13 TL

1371,65 TL

40.000 TL

4.015,61 TL

2.358,84 TL

1.828,87 TL

50.000 TL

5.019,51 TL

2.948,56 TL

2.286,09 TL

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 23:28
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PttPttbank80.000 TL
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