Emekli kredisi kullanma şartları nelerdir? Emekliler ne kadar kredi kullanabilir?

Emekli vatandaşların krediye ihtiyaç duymaları durumunda çeşitli bankalar kredi imkanı sağlamaktadır. Ancak emeklilere özel kredilerden faydalanabilmek için bankaların belirlemiş olduğu bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. bu kapsamda emekli kredilerinin en belirgin özelliği, emekli maaşı tutarına göre kredi çekilebiliyor olmasıdır.

Emekli kredisi kullanma şartları nelerdir?

Emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşların öncelikle kredi şartlarını yerine getirebiliyor olması gerekmektedir. emekli maaşı tutarı her ne kadar kredi için yeterli olsa da yaş ya da diğer etkenler nedeniyle kredi kullanımı mümkün olmamaktadır. Emekli kredisi kullanmak için genel şartlar ise şunlar:

-Emekli kredisi kullanacak kişinin 80 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. 80 yaş ve üzerindeki kişiler emekli kredisinden faydalanamaz.

-Başvuru sahibinin herhangi bir yasal ya da idare takibi olmamalıdır.

-Kişinin emekli olduğunun ve maaş dökümlerinin belgelenmiş olması gerekir.

-Emekli kredilerinde vade seçeneği en fazla 60 aydır.

-Emekli kredisi kullanılması durumunda, taksitlendirilmiş aylık tutarın emekli maaşının en fazla yarısı olması gerekir.

Emekli kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

-İpotekli kredi tercih edilmesi halinde, kişinin eşinden imzalı onay belgesi alınmalıdır.

Emekli vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçları durumunda bankalardan kredi kullanabilirler. Bankaların emeklilere özel sunduğu kampanyalar bulunmaktadır. Buna göre de her bankanın talep edeceği belgeler farklılık gösterebilir. Emekli kredisi için gerekli olan belgeler şunlardır:

-T.C. kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi

-İkametgah belgesi

-Emekli maaşını teyit eden belge ve emekli maaşı aylık döküm belgesi

-Ek gelir bulunuyorsa bunu gösteren belge

Emekliler ne kadar konut kredisi kullanabilir?

Bankalar sunmuş olduğu kampanyalar ile emekliler de konut kredisi kullanabilmektedir. Konut kredisi miktarının ne kadar olacağı kişinin aldığı maaş ile doğrudan ilişkilidir. Kişinin ek geliri olsa dahi kredi verilirken emekli maaşı baz alınır. Öneğin kişinin emekli maaşı 1000 TL ise kullanabileceği en yüksek konut kredisi miktarı 200.000 TL’dir. Bankalar genellikle emekli maaşının 20 katı kadar kredi sağlıyor.

Emekli kredisinde neden hayat sigortası yapılır?

Emekli kredileri için hayat sigortası yapılması tüm bankalar için zorunludur ve hayat sigortası yapılmadan kredi kullanılması mümkün olmamaktadır. Bu yalnızca emekli kredileri için değil bankalardan kullanılan tüm krediler için geçerlidir. Kredilerde hayat sigortası yapılmasının nedeni ise kredi sahibinin vefat etmesi durumunda hem kişinin hem de bankanın mağdur edilmesinin önüne geçmektir. Bu kapsamda tüm bankalar kredi verirken kredi sahibi ile bankayı güvence altına almaktadır. Hayat sigortası, tüm kredi türleri için uygulanmaktadır.