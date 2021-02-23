Emekli kredisi için başvuru nasıl yapılır? Emeklilere 60.000 TL'ye kadar kredi fırsatı

PTT emekliler için kredi kampanyaları düzenlemektedir. 60.000 TL’ye kadar kredi imkanları sunulmaktadır.
Emekli kredisi için başvuru nasıl yapılır?
İhtiyaç kredisi 12 ay vadeli ödeme miktarları
- 1.250 TL – 125,49 TL
- 5.000 TL – 501,95 TL
- 10.000 TL – 1.103,90 TL
- 20.000 TL – 2.007,80 TL
- 30.000 TL – 3.011,70 TL
- 40.000 TL – 4.015,61 TL
- 50.000 TL – 5.019,51 TL
- 60.000 TL – 6.023,41 TL
24 ay vadeli ödeme miktarı
- 1.250 TL – 73,71 TL
- 5.000 TL – 294,86 TL
- 10.000 TL – 589,71 TL
- 20.000 TL – 1.179,42 TL
- 30.000 TL – 1.769,13 TL
- 40.000 TL – 2.358,84 TL
- 50.000 TL – 2.948,56 TL
- 60.000 TL – 3.538,27 TL
36 ay vadeli ödeme miktarı
- 1.250 TL – 57,15 TL
- 5.000 TL – 228,61 TL
- 10.000 TL – 457,22 TL
- 20.000 TL – 914,44 TL
- 30.000 TL – 1.371,65 TL
- 40.000 TL – 1.828,87 TL
- 50.000 TL – 2.286,09 TL
- 60.000 TL – 2.743,31 TL
Emekli kredisi için gereken şartlar
- Emekli maaşının PTT’den alınıyor olması.
- Yaş sınırı 80’i geçmemelidir.
- 80 yaş üzerine kredi verilmemektedir.
Son Güncelleme: 23.02.2021 22:17