İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Emekli için promosyon veren bankalar hangileridir? 2020 Emeklilere promosyon müjdesi

Emeklilere bankalar tarafından promosyon ödemeleri verilmektedir. Bu ödeme için emekliler maaşlarını anlaştığı bankalardan 3 yıl boyunca çekmek zorundadır. Bu şartı yerine getiren kişilere bankadan bankaya değişiklik gösteren promosyon hakkı tanınmaktadır.

13 Ekim 2020 Salı 15:20
Emekli için promosyon veren bankalar hangileridir? 2020 Emeklilere promosyon müjdesi
Takip Et:

Emeklilere promosyon ödemeleri yapan bankalar, bu ödemeleri emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi halinde yapmaktadır. Maaşını bir bankadan alma sözü veren emeklilere, o banka tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu ödeme için bazı şartlar yerine getirilir.

2017 yılında başlatılan promosyon ödemeleri ile birlikte emeklilere ek ödemeler bankalar tarafından yapılmaktadır. Promosyonlar bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bazıları nakdi promosyonlar verirken, bazıları ise çeyrek altın vermektedir. Bankalara tarafından verilen bu promosyonlar 3 yıllık periyotlar halinde emeklilere sunulmaktadır. 2017’de başlayan bu kampanyadan o sene yararlanan kişiler 2023 yılında yeniden promosyon alabilecek.

Günümüzde ülkemizde 13 milyon emekli bulunuyor. Bu emekliler için promosyonlar üreten bankalar bu promosyonlarına her yıl düzenli olarak zam yapıyor. Bu şekilde emeklileri kendi bünyesinde toplamak isteyen bankalar birbiriyle yarışıyor.

Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir?

Ülkemizde emekli olmuş her kişi bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli kişiler bankalara başvurmaları halinde promosyon hakkında daha detaylı bilgiler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi kişiler yararlanabilmektedir.

Emekliye promosyon ödemesi son dakika açıklaması!

Bankalar emekliler ile 3 yıl anlaşarak maaşlarını bankalarından çekme sözü almaktadır. Bu sözü veren emeklilere 3 yılda bir olmak kaydıyla emekli promosyonu veren bankalar, bu promosyonları farklı şekillerde ödeyebilmektedir.

Ziraat Bankası emekli müşterilerinin maaşlarına göre onlara promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca banka emekli müşterilerine bu ödeme dışında başka fırsatlar da sunmaktadır. Ücretsiz EFT ve Havale işlemi seçeneği sunan banka dışında bankalar çeyrek altın, ücretsiz ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi fırsatları da emeklilere sunmaktadır.

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar tarafından emekli promosyonu, kişinin devletten aldığı emekli aylığına göre belirlenir. Eğer kişinin emekli maaşı yüksek ise bu oranda yüksek promosyon imkanından yararlanır. Ancak kişinin emekli maaşı düşük ise o kişi düşük promosyondan yararlanır.

En düşük emekli maaşı bulunan kişilere 500 TL promosyon veren bankalar, maaşı yüksek olan kişilere 1.000 TL’yi bulan promosyon ödemeleri yapmaktadır. Bu tutar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

2020 Finansbank emekli promosyon ödemesi 1.250 TL


Finansbank emekli maaşını kendi bünyesinden alacak olan emeklilere 1.250 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu ödemeden yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını 3 sene boyunca Finansbank’tan çekeceklerine dair taahhüt vermelidir. Bu taahhütü veren kişiler bu ödemeden yararlanabilmektedir.

Finansbank bünyesinde bulunan emekliler, yakınlarını banka bünyesine getirmeleri halinde 125 TL daha promosyon ödemesi alabilmektedir. Bu ödemeden yararlanmak için son tarih 31 Aralık 2020’dir.

Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan çekeceği sözünü veren emeklilere maaşlarına göre şu şekilde ödemeler verilmektedir:

  • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL
  • 1.500 TL ile 2.500 TL arası maaş alanlara 625 TL
  • 1.500 TL ve altında maaş alanlara 500 TL

Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler PRO yazıp T.C. kimlik numarasını 4757 numarasına kısa mesaj olarak göndermesi halinde promosyondan yararlanmak adına başvuru yapmış sayılır. Ayrıca kişiler bizzat şubelere giderek veya dijital ortamdan da promosyon işlemlerine başvuru gerçekleştirebilmektedir.

İş Bankası emekli maaşı promosyonu

İş Bankası emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alacaklarına söz veren emeklilere promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu şartı yerine getiren bütün emeklilerden başka bir şart istenmeden promosyon ödemeleri banka tarafından gerçekleştirilir. Banka tarafından yapılan ödemeler ise şu şekildedir:

  • 1.500 TL ve altı maaş alanlara 500 TL
  • 1.500-2.500 TL arası maaş alanlara 625 TL
  • 2.500 ve üzeri maaş alanlara 750 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilir.

Akbank emekli maaş promosyonu

Akbank maaşını kendi bünyesinden alacak emeklilere promosyon ödemeleri ve birçok fırsat sunmaktadır. T.C. kimlik numarası ile bankaya başvuru yapan kişilerin 3 yıl maaşını Akbank’tan alacaklarına dair söz vermeleri halinde şu avantajlar sağlanmaktadır:

  • Ücretsiz EFT işlemleri
  • Şubelerde öncelik
  • Hesap işletim tutarı yok
  • Ücretsiz Havale işlemleri
  • ATM’lerden 2 kez ücretsiz para çekme
  • 3 ayda bir emekli maaşı alan kişilere 3 ayda bir ödeme kolaylığıyla kredi imkanı

Şekerbank 2.400 TL’ye varan emekli promosyonu veriyor

Şekerbank emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alacak olan emeklilere promosyon ödemeleri yapmaktadır. Bu ödemeler için 3 yıl emekli maaşını bu bankadan alma taahhütü vermeleri gerekir. Promosyon ödemesi dışında emekliler iki faturasına otomatik ödeme talimatı vermesi halinde ek 150 TL ödemeye de sahip olabilmektedir. Banka tarafından verilen ödemeler şu şekildedir:

  • 2.500 ve üzeri maaş alanlara 750 TL
  • 1.500-2.500 TL arası maaş alanlar 625 TL
  • 1.500 TL ve altı maaş alanlara 500 TL ödeme yapılmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 15:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Promosyon ödemesiEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!

Popüler Haberler

Emekli için promosyon veren bankalar hangileridir? 2020 Emeklilere promosyon müjdesi
Kanser hastaları nasıl emekli olurlar, malulen emekli olabilir mi?
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
Gardiyan nasıl olunur? 2020 İnfaz koruma memuru çalışma saatleri ve maaşları
Doğum yapan annelere yapılan güncel devlet destekleri 2020
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Kredi sicil affı son durum
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2020 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız
Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kıble nasıl bulunur? En kolay kıble bulma yöntemleri
Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekattır ve nasıl kılınır? 24 Nisan Cuma camiler açık mı?
Eşkıya Fahri öldü mü? Kenan Çoban EDHO'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Polonya'da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Banka kredisi ile alınan ev nasıl ve hangi şartlarda satılır?
Elektrik fatura desteği nedir? Elektrik faturası destek şartları 2020
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Hayvan genetik koruma devlet desteklemeleri 2020
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.