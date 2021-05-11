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Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek

Tek konutu olan emeklilere vergi müjdesi geldi. Tek bir eve sahip olan emekliler, sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilir. Bu imkandan faydalanmak isteyen emekliler, gerekli şartları yerine getirmek durumunda. Peki, o şartlar neler? Emeklilerin emlak vergisinden muaf olması için gereken şartlar nelerdir? Detaylar haberimizin içeriğinde...

11 Mayıs 2021 Salı 16:00
Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek
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Tek bir eve sahip olan emeklilere müjdeli haber geldi. Bu şartı sağlayan emekliler, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilecek. Bu müjdenin ardından vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Kimlerin bu imkandan faydalanabileceğini merak eden vatandaşlar, hangi şartların gerektiğini de araştırıyor. İşte detaylar...

Bu imkandan yararlanabilmek için gereken ilk şart, sahip olduğunuz evin brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Ayrıca sahip olduğunuz evde oturmanız gereken şartlardan birisi değil. Yani sahip olduğunuz evi kiraya verip, siz de kirada oturuyorsanız bu imkandan faydalanabilirsiniz.

Bir diğer önemli şart ise başka bir dükkana, arsaya, araziye, eve sahip olmamanız gerekiyor. Eğer üzerinize kayıtlı herhangi başka bir mal varlığı varsa, bu imkandan yararlanmanız mümkün olmuyor.

Bu şartları yerine getirmeniz halinde, belediyeye başvuru yaparak (bir taahhütname vererek) bu imkandan yararlanabilirsiniz. Bu imkana başvurduktan sonra herhangi bir mal varlığına sahip olursanız, durumu belediyeye bildirmeniz gerekmektedir.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
Emlak VergisiEmekli
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