İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Elon Musk Dogecoin tahmini

Son zamanlarda sanal paraların bir düşüşü gözetmesi ve kurucuların ortandan kaybolması endişe yaratıp gündemden düşmezken her tweti ile olay yaratarak sanal para alemini kırıp geçen Elon Mask’tan önemli bir açıklama geldi. 8 Mayıs Cumartesi gününü vurgulayan ünlü milyarder Kripto para olan Dogecoin kullanıcılarını harekete geçirdi. Ayrıntılar haberimizin detaylarında...

07 Mayıs 2021 Cuma 13:52
Elon Musk Dogecoin tahmini
Takip Et:

Dünya genelinde ani yükseliş ve inişleriyle göze çarpan kripto paralar son zamanların en çok konuşulan ve gündemi meşgul eden borsa konuları arasında değerlendirilmektedir. Bu durumları genel çerçevede değerlendiren ve sanal paralardan biri olan Dogecoin sahibi Elon Musk, önemli bir açıklamada bulundu. Musk, "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı. Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" dedi.

Musk Tweet atınca, Dogecoın yükseliyor

Musk’ ın twetlerine göre seyreden kripto para birimi olan Dogecoin, son zamanların şahlanışını yaşamaktadır.  Son olarak Musk, paylattığı twette 8 Mayıs Cumartesi gününü işaret etti. Bunun yanı sırda Dogecoin’in geleceği hakkında da bildirimler gösterdi.

 

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 13:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ElonmaskSanalparaKriptopara8mayıscumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Temassız işlemlerde limit yükseldi
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz

Popüler Haberler

Elon Musk Dogecoin tahmini
Akrep 21. bölüm izle tek parça! Star TV Akrep son bölüm kesintisiz izle
Galatasaray - Beşiktaş derbisi iddaa oranları
E-devlet Pandemi süreç devam ediyor ne demek, nedir, ne anlama gelir?
Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle!
Camdaki Kız canlı izle! Camdaki Kız yeni bölüm izle! Camdaki Kız 5. bölümü Kanal D
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev 26. bölüm tek parça izle! Show TV Alev Alev son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle tek parça! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle
Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor 61. bölüm tek parça izle! Fox TV Mucize Doktor son bölüm
Masum 411. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 7 Mayıs 2021 Cuma
Evde bakım maaş zammı ne kadar oldu? 2021 evde bakım yardımı aylık ücreti
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen biyografisi
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?
Volkan Konak kimdir, aslen nereli, eşi kim? Volkan Konak, kaç yaşında, evli mi?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
TJK 7 Mayıs 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2021
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.