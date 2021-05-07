Elon Musk Dogecoin tahmini

Dünya genelinde ani yükseliş ve inişleriyle göze çarpan kripto paralar son zamanların en çok konuşulan ve gündemi meşgul eden borsa konuları arasında değerlendirilmektedir. Bu durumları genel çerçevede değerlendiren ve sanal paralardan biri olan Dogecoin sahibi Elon Musk, önemli bir açıklamada bulundu. Musk, "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı. Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" dedi.

Musk Tweet atınca, Dogecoın yükseliyor

Musk’ ın twetlerine göre seyreden kripto para birimi olan Dogecoin, son zamanların şahlanışını yaşamaktadır. Son olarak Musk, paylattığı twette 8 Mayıs Cumartesi gününü işaret etti. Bunun yanı sırda Dogecoin’in geleceği hakkında da bildirimler gösterdi.