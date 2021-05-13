Elon Musk, Bitcoin ile Tesla ödemesini askıya aldı

Son dönemlerde kripto para piyasalarıyla yakından ilgilenen ve dünyanın en zengin ve en önemli adamları arasında bulunan, yineile açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı son açıklama sonrasında Bitcoin sert bir düşüş yaşadı. Musk, yapmış olduğu Bitcoin açıklaması neticesinde daha önce kendi firması olanaraçlarının Bitcoin ile satış yapabileceğini açıklamıştı. Ancak dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamaya göre Tesla, artık Bitcoin ile araç satışı yapmayacak.

Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı işadamı, artık Tesla’nın Bitcoin ile satışını durdurduklarını ifade etti. Çünkü Bitcoin madenciliğinin sürdürülebilir bir durum olmadığını düşündüğünü ifade etti. Bu kapsamda diğer kripto para birimlerine yönelebileceklerini ifade etti. Çünkü Bitcoin diğer kripto paralara göre çok daha fazla değere sahip olarak dikkat çekiyor. Bitcoin şu an dünyanın en geniş hacimli en pahalı kripto parası olarak dikkat çekiyor. Bu açıklamaların ardından Bitcoin piyasalarda çok sert bir düşüş yaşayarak geriledi.