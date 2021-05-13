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Elon Musk, Bitcoin ile Tesla ödemesini askıya aldı

Dünyanın en zengin iş adamları arasında bulunan Elon Musk, Bitcoin açıklamasında bulundu. Elon Musk, Bitcoin ile Tesla ödemesini askıya aldı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:08
Elon Musk, Bitcoin ile Tesla ödemesini askıya aldı
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Son dönemlerde kripto para piyasalarıyla yakından ilgilenen ve dünyanın en zengin ve en önemli adamları arasında bulunan Elon Musk, yine Bitcoin ile açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı son açıklama sonrasında Bitcoin sert bir düşüş yaşadı. Musk, yapmış olduğu Bitcoin açıklaması neticesinde daha önce kendi firması olan Tesla araçlarının Bitcoin ile satış yapabileceğini açıklamıştı. Ancak dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamaya göre Tesla, artık Bitcoin ile araç satışı yapmayacak.

Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı işadamı, artık Tesla’nın Bitcoin ile satışını durdurduklarını ifade etti. Çünkü Bitcoin madenciliğinin sürdürülebilir bir durum olmadığını düşündüğünü ifade etti. Bu kapsamda diğer kripto para birimlerine yönelebileceklerini ifade etti. Çünkü Bitcoin diğer kripto paralara göre çok daha fazla değere sahip olarak dikkat çekiyor. Bitcoin şu an dünyanın en geniş hacimli en pahalı kripto parası olarak dikkat çekiyor. Bu açıklamaların ardından Bitcoin piyasalarda çok sert bir düşüş yaşayarak geriledi.


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:08
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskTeslaBitcoin
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