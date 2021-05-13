Elon Musk, Bitcoin ile Tesla ödemesini askıya aldı

Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı işadamı, artık Tesla’nın Bitcoin ile satışını durdurduklarını ifade etti. Çünkü Bitcoin madenciliğinin sürdürülebilir bir durum olmadığını düşündüğünü ifade etti. Bu kapsamda diğer kripto para birimlerine yönelebileceklerini ifade etti. Çünkü Bitcoin diğer kripto paralara göre çok daha fazla değere sahip olarak dikkat çekiyor. Bitcoin şu an dünyanın en geniş hacimli en pahalı kripto parası olarak dikkat çekiyor. Bu açıklamaların ardından Bitcoin piyasalarda çok sert bir düşüş yaşayarak geriledi.
Son Güncelleme: 13.05.2021 13:08