İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Elen Musk Hypernominalization tweeti ne demek? Elon Musk tweetleri sonrası Dogecoin artar mı?

Space X'in CEO'su Elon Musk gece yarısı kripto para dünyasına yön verecek yeni bir tweet attı. Elon Musk'ın hypernominalization tweeti ne demek araştırılırken, Elon Musk tweetleri sonrası Dogecoin artar mı merak konusu oldu. İşte o tweetlerin perde arkası.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:54
Elen Musk Hypernominalization tweeti ne demek? Elon Musk tweetleri sonrası Dogecoin artar mı?
Takip Et:

Space X’in CEO’su Elon Musk, attığı tweetler ile kripto para piyasasına yön vermeye devam ediyor. Elon Musk, dün gece peş peşe anlam verilemeyen tweetler attı. Geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak Bitcoin piyasasını yükselişe geçiren Musk’ın bu kez ne demek istediği merak ediliyor.

Elon Musk, gece yarısında ‘’Doje 4 Doge’’ ve Hypenominalization’’ şeklinde iki tweet attı. Bu tweetlere anlam veremeyen kullanıcılar konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Doje 4 Doge ne demek?

Elon Musk’ın tweet olarak attığı ‘Doje 4 Doge’ cümlesinin Türkçe’de bir karşılığı bulunmuyor.

Hypenominalization ne demek?

Elon Musk’ın tweet attığı Hypenominalization, kelime anlamı olarak hipenormalleşme anlamına geliyor. Ancak Musk’ın bu kelimeyi hangi anlamda kullanıldığı anlaşılmıyor.

Sosyal medya kullanıcıları hypenominalization tweetini, kelime benzerliği nedeniyle BBC’nin Hypenormalisation belgesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Belgeselde hükümetlerin, finansörlerin ve teknolojik şirketlerin 1970’li yıllardan itibaren karmaşık dünyadan vazgeçtiği ve bu dünyayı daha basit ve sahte bir şekilde inşa ettiklerini konu ediniyor. Kullanıcılar tweetin bu belgeselle bağlantılı olduğunu düşünerek Doge Coin ile ilişkisini anlamak için belgeseli izlemeye başladı. Fakat Elon Musk’ın tweetinde geçen hyper-nominal-ization kelimesi aslında bir para miktarının çok küçük olduğu ve gerçek değerinin çok altında bulunduğu anlamına geliyor.

Dünya basınında ise Elon Musk’ın bu tweeti sonrası Doge Coin’in 10 kat artarak 4 lira olacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elon MuskHypernomalinalizationDoje 4 Doge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi limiti ne kadardır?
Erken emeklilik mümkün mü? 2021 Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!
3179 Nitelik kodu nedir? 3179 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Yeşil enerji tarifesi nedir? Yeşil enerjinin avantajları nelerdir?
Maddi geliri iyi olmayan vatandaşa Pandemi ile mücadele destek paketi ile maddi yardım!
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar
İnternet üzerinden oynanan oyunların olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Banka kredi borcu 3 ay nasıl ertelenir? Erteleme şartları ve faiz oranları nedir?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 Evde bakım maaşı miktarı
A101 4 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu
Turkcell BIP Mini Cooper çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
Vodafone Kasım 2020 bedava internet kampanyası!
Reyting sonuçları 11 Eylül Çarşamba MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Afili Aşk reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Osman Sonant’ın yer aldığı diziler
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
Çukur Seren karakterini kim canlandırıyor? İrem Sak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sürecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.