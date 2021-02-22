Elen Musk Hypernominalization tweeti ne demek? Elon Musk tweetleri sonrası Dogecoin artar mı?

Space X’in CEO’su Elon Musk, attığı tweetler ile kripto para piyasasına yön vermeye devam ediyor. Elon Musk, dün gece peş peşe anlam verilemeyen tweetler attı. Geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak Bitcoin piyasasını yükselişe geçiren Musk’ın bu kez ne demek istediği merak ediliyor.

Elon Musk, gece yarısında ‘’Doje 4 Doge’’ ve Hypenominalization’’ şeklinde iki tweet attı. Bu tweetlere anlam veremeyen kullanıcılar konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Doje 4 Doge ne demek?

Hypenominalization ne demek?

Elon Musk’ın tweet olarak attığı ‘Doje 4 Doge’ cümlesinin Türkçe’de bir karşılığı bulunmuyor.

Elon Musk’ın tweet attığı Hypenominalization, kelime anlamı olarak hipenormalleşme anlamına geliyor. Ancak Musk’ın bu kelimeyi hangi anlamda kullanıldığı anlaşılmıyor.

Sosyal medya kullanıcıları hypenominalization tweetini, kelime benzerliği nedeniyle BBC’nin Hypenormalisation belgesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Belgeselde hükümetlerin, finansörlerin ve teknolojik şirketlerin 1970’li yıllardan itibaren karmaşık dünyadan vazgeçtiği ve bu dünyayı daha basit ve sahte bir şekilde inşa ettiklerini konu ediniyor. Kullanıcılar tweetin bu belgeselle bağlantılı olduğunu düşünerek Doge Coin ile ilişkisini anlamak için belgeseli izlemeye başladı. Fakat Elon Musk’ın tweetinde geçen hyper-nominal-ization kelimesi aslında bir para miktarının çok küçük olduğu ve gerçek değerinin çok altında bulunduğu anlamına geliyor.

Dünya basınında ise Elon Musk’ın bu tweeti sonrası Doge Coin’in 10 kat artarak 4 lira olacağı tahmin ediliyor.