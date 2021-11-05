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Elektrikli eşya montajcısı maaşı ne kadar? Elektrikli eşya montajcısı ne iş yapar?

Elektrikle çalışan eşyaların montajını ve diğer elektrik işlerini yapan kişiye elektrikli eşya montajcısı adı verilir. Peki elektrikli eşya montajcıları maaşı ne kadar? Elektrikli eşya montajcıları ne iş yapar? Yanıtları haberimizde...

05 Kasım 2021 Cuma 03:12
Elektrikli eşya montajcısı maaşı ne kadar? Elektrikli eşya montajcısı ne iş yapar?
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Elektrikle çalışan eşyaların talimatlara uygun şekilde montajını yapan ve diğer elektrik işlerini gerçekleştiren kişiye elektrikli eşya montajcısı adı verilir. Elektrikli eşya montajcısının ne kadar maaş aldığı ve hangi işleri gerçekleştirdiği iş arayan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki elektrikli eşya montajcısı maaşı ne kadar? Elektrikli eşya montajcısı ne iş yapar?

Elektrikli Eşya Montajcısı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de elektrikli eşya montajcısının aylık ortalama maaşı 3.260 TL’dir. 2021 yılı itibariyle bir elektrikli eşya montajcısının en düşük maaşı 2.826 TL, en yüksek maaşı ise 4.700 TL’dir. Elektrikli eşya montajcısının maaşları çalıştıkları şirkete göre değişiklik göstermektedir.

Elektrikli Eşya Montajcısı Ne İş Yapar?

Elektrikli eşya montajcısı olarak çalışmak isteyen kişilerin en az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olmaları gerekiyor. Elektrik eşya montajcısı elektrikle çalışan eşyaların talimatlara uygun şekilde montajını ve diğer elektrik işlerini gerçekleştiren kişidir. Bu meslek üzerinden iş hayatını sürdürmek isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilirler.

 


Son Güncelleme: 05.11.2021 03:12
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