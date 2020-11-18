Elektrik yardımı şartları ve başvuru detayları

Devlet yardıma muhtaç vatandaşlara birçok alanda yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de elektrik yardımıdır. 2020 yılın uygulama kapsamında yardıma muhtaç ailelere 200 TL elektrik yardımı yapılıyor.

Elektrik yardımı kimlere veriliyor?

Yeşil kartlı olan maddi yardıma muhtaç ailelere 80 ile 100 TL arasında yardım yapılıyor.

Yaşam destek ünitesi kapsamında elektriğe bağlı bir cihazla yaşamını sürdüren engelli vatandaşlara elektrik yardımı yapılıyor.

Elektrik yardımı başvurusu nereden yapılır?

Elektrik yardımı cihaza bağlı yaşayan hasta vatandaşlara ve yardıma muhtaç vatandaşlara verilmektedir. Genel olarak elektrik yardımından şu kişiler faydalanabiliyor;

Elektrik yardımı başvuruları il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Başvuru sırasından istenen evraklar ise şu şekildedir;

Kimlik belgeniz,

Adınıza düzenlenmiş bir elektrik faturası,

Doktor raporu ile başvuru yapabilirsiniz.

Elektrik yardımı ne kadar, nereden çekilir?

Yalnızca muhtaçlık durumundan başvuran vatandaşlara 80 – 100 TL arasında yardım yapılıyor.

Hem muhtaç durumda olan hem de yaşam destek ünitesine bağlı olan vatandaşlar 200 TL’ye kadar yardım alabiliyor.

Elektrik yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Öte yandan yardımı almaya hak kazanan kişiler ödemelerini PTT şubelerinden almaktadır.