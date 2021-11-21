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Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 yılı maaşları ve iş ilanları

Elektrik Tesisat ve Pano Montörü Teknisyeninin ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki bu iş ile ilgilenen kişiler 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

21 Kasım 2021 Pazar 12:17
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 yılı maaşları ve iş ilanları
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Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni görev tanımı nedir? Bu ile ilgilenen kişiler nerelerde çalışmaktadır? 2021 yılında Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni ne kadar maaş almaktadır. Bu yazımızda söz konusu iş ile alakalı tüm detayları paylaştık. İşte konuya ilişkin detaylar…

Siz de Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni olmak istiyorsanız haberimizde bu iş ile ilgilenenlerin hangi görevleri yaptığını, ne kadar maaş aldığını, meslek tanımının ne olduğunu, hangi meslek ana grubuna ya da alt grubuna dahi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni

görev tanımı nedir?

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni, elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisatın, elektrik makinelerine kumanda sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımını elektrik mühendisi ve elektrik teknikeri kapsamında görevlerini yapan kişilere denir.

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni

maaşı ne kadardır?

Bu iş ile ilgilenen kişiler aylık ortalama 3 bin 360 TL maaş almaktadır. Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum 3 bin 980 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgileniyorsanız İŞKUR aracılığı ile ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni

olmak için hangi bölüm okunmalıdır?

Bahsi geçen işi yapmak isteyenler en az ortaöğretim yani lise ve dengi mezunu olmalıdır.

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni

hangi görevleri yapar?

  • Ev, ticari kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurmak, işletmeye hazır hale getirmek,
  • Elektrik sistem ve teçhizatının bakımı ve onarımı işlemlerine yardımcı olmak,
  • Devre şemalarının geliştirilmesi için deneyler ve testler yapmak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni

meslek ana grubu nedir?

Bahsi geçen bu mesleğin meslek ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğin meslek alt ana grubu ise Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu nedir?

Elektrik Tesisat ve Pano Montörü Teknisyeni meslek grubu Fizik ve Mühendislik Teknisyenleridir.

Meslek Birim grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğin meslek birim grubu ise Elektrik Mühendisliği Teknisyenleridir.

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Teknisyeni

 

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı mesleğinin meslek kodu 3113.02 olarak belirlenmiştir.

 


Son Güncelleme: 21.11.2021 12:17
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Anahtar Kelimeler:
PanoİşçiMaaş
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