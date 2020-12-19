Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte hareket ederek yaptığı yardımlar devam ediyor. Birçok konuda, birçok aileye yardım eden bakanlık elektrik faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara da yardımcı oluyor. Belli bir gelir seviyesinin altında olan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara 80 TL’ye kadar elektrik faturası için yardım ediliyor. Elektrik faturasının ödenmesi için yapılan yardım, ödemekte güçlük çeken vatandaşların imdadına yetişiyor. Peki, kimler bu yardımı alabilir? Bu destek nasıl alınır?

NASIL ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ ALINIR?

Elektrik faturası için devlet desteğine başvuracak vatandaşların, başvurudaki bulunacakları hanede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az olmak durumunda. 2020 yılı itibariyle bu fiyat azami 701 TL olarak belirlendi. Bu şartı karşılayan vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sistemine üye olarak, ilk yapmaları gereken işlemi tamamlamış olurlar. Sonrasında T.C. kimlik kartları ve elektrik faturalarıyla bir PTT şubesine giderek, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yapılan incelemeler sonucu, destek almaya hak kazanmanız durumunuzda size herhangi bir nakit yardımı yapılmıyor. Yapılan yardım elektrik faturanızdan düşmüş oluyor.

Elektrik faturası için destek almak isteyen vatandaşlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için gereken evraklar; hanedeki bulunan tüm kişilerin ve sizin T.C. kimlik kart fotokopileri, güncel elektrik faturaları ve başvuru dilekçesi olarak açıklanmıştır.

Maddi olarak, elektrik faturası desteği alabilecek durumda olanlar, bu evrakları tamamlayarak başvurmaları halinde elektrik faturası desteği almaya hak kazanırlar.