Elektrik fatura yardımı nasıl alınır? Devlet elektrik fatura yardımı için başvuru şartları

Elektrik tüketim desteği yardım programı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 27.02.2019’da yürürlüğe girmiştir. Yeşil kartlılarla elektrik yardımları Resmi Gazete bilgisine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190228-11.pdf adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte elektrik yardım başvuruları alınmaya başlandı.

Elektrik yardımları nasıl alınır?

Yeşil kartlılar için elektrik faturası yardımları başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilmektedir. Elektrik faturası yardım başvuruları söz konusu değildir. Bu süreçte gerekli şartları taşıyan aileler Aile Bakanlığı tarafından otomatik olarak ekleniyor.

Dar gelirliye elektrik yardım koşulları nelerdir?

SYDY üzerinden düzenli yardım alıyorsanız, elektrik yardımları otomatik olarak başlatılacaktır. SYDY’nin verdiği düzenli yardımlar bilinirse sorun çözülebilecektir. Buna göre;

Çocuk parası,

Aşı parası,

Eğitim parası,

Dul maaşı,

Silikozis aylığı,

Gebelik aylığı,

Yaşlılık maaşı,

Asker ailesi maaşı,

Tüberküloz ve SSP maaşlarından herhangi birini alıyorsanız elektrik fatura indirimi doğrudan başlatılacaktır.

2020 elektrik yardımı ne kadar?

Elektrik yardımları 1-2 kişilik haneler için 75 kw 56,33 TL,

3 kişilik haneler için 100 kw 75,11 TL,

4 kişilik haneler için 125 kw 93,88 TL,

5 veya daha kalabalık haneler için 150 kw 112,66 TL’dir.