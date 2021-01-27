Elektrik fatura desteği nedir, şartları neler? Elektrik faturası yardımından kim nasıl faydalanabilir?

Korona virüsünün ülkemizi maddi açıdan da etkilediği noktalar oldu. Vatandaşların işlerinden ayrılmak zorunda kalmaları, iş yerlerinin kapanması maddi açıdan zor zamanlar yaşattı. Bu durum için ise geçtiğimiz yılda ihtiyacı olan kişilere borç, 80 TL olmak üzere elektrik faturası gibi maddi destekler yapıldı. Bu desteklerin devamı ile alakalı ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Elektrik faturası ödemesinde yardımdan yararlanabilecekler

Elektrikli Tüketim Desteği dahilinde sosyal yardımlardan yararlanılabilmesi için projeler yapılıyor. Bu proje dahilinde aylık 150 kilowatt saate kadar elektrik tüketimi devlet tarafından karşılanacak. Devlet tarafından yapılacak olan bu destekten düzenli olarak sosyal yardım alan vatandaşlar ve bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi kişiler faydalanacak.

Bu konu ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısında bazı açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ihtiyaç sahibi kişilerin elektrik faturalarında 150 kilowatta kadar olan kısmı devletin ödeyeceğini söyledi. Açıklamasında aynı zamanda yaklaşık 2,5 milyon kişinin üzerinde faydalanabileceği şekilde her ay ortalama 80 TL fatura yardımını devletin karşılayacağını da söyledi.

80 TL olmak üzere fatura yardımından yararlanabilmek için öncelikle Sosyal Yardımlaşma Kurumu’na başvuru yapılması gerekmektedir.

150 kilowatt saat elektrik fiyatı

Elektrik tarifeleri genelde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından üç ayda bir güncellenir. Elektriğin ödenecek birim fiyatı tutarı 1 KW saat enerji tüketiminde ödenecek miktardır. Görevlendirilen elektrik tedarikçileri ulusal tarife kapsamında satış işlemi gerçekleştirilir. Aynı zamanda tarifeler tarafından belirlenen piyasalar tavan fiyat olarak belirlenir.

Elektrik tarifeleri iki farklı şekilde belirlenmiştir. Bunlar tek ve üç zamanlı mesken tarifeleridir. Mesken abonelerinin tümü genelde tek zamanlı tarifeden elektrik alır. Öbür tarifenin yani üç zamanlı tarifenin tek zamanlıdan tek bir farkı vardır. Bu da gün içinde elektrik isteğinin fazlalığı doğrultusunda üç farklı birim enerji ücreti uygulanır. Ev tüketicileri için genelde tek zamanlı tarife uygundur.

Bu doğrultuda tek zamanlı tarife kapsamında 1 KW elektrik 0,5375 TL’dir. Hesaplamalar dahilinde 150KW elektrik 89,58 TL olmaktadır.

Diğer üç zamanlı tarifede fiyat farklıdır. Bu tarifede gece ve gündüz hesaplaması yapıldığı takdirde tutar artar. Gündüz tarifesi kapsamında 150 KW elektrik kullandığınız zaman 1 KW 0,5445 TL, hesaplama dahilinde de 150KW 90,75 TL’dir.

Ağır hastalar ve kronik hastalar için elektrik faturası desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ağır ve kronik hasta olan kişiler için ve bu nedenden ötürü yaşamlarını cihaza bağlı sürdürecek olanlar için 200 TL devlet desteği alabileceklerini söylemişti. Bu durumda olan kişiler için Bakan Selçuk’tan yeni müjde geldi. Böyle bir hastalığı olan kişiler için evlerindeki elektrik faturalarının ödeneceğine dair çalışmaların sona erdiği açıklandı. Bu desteğin dışında bir de yardıma başlanılan ilk ay için bir defa olmak üzere destekten faydalanacak olan hanelerde hastanın cihaza başlama tarihlerinden sonra birikmiş olan elektrik borçlarının da ödeneceği söylendi. Yapılacak bu destek üç ayrı kategori şeklinde yapılacak:

Elektrik kesintilerine karşı cihaz desteği,

200 TL’ye kadar elektrik tüketim desteği,

Hata olan kişinin cihaza bağlandığı tarih itibari ile sonrası için biriken borçların ödenmesi desteği

Ağır hastaların yapılacak destekten yararlanması için şartlar

Hasta olan kişinin 2828 sayılı kanun kapsamında devlet tarafından evde bakım yardımı alıyor olmalı,

Kişinin ağır bir hastalıktan ötürü makineye bağlı yaşıyor olması,

Kişinin 3294 sayılı kanun doğrultusunda yardıma muhtaç olduğu tespit edilmeli,

Kişinin gerekli belgeleri hazırlaması ve başvurması gerekmektedir.

İhtiyaç dahilinde elektrik fatura yardımı yapılması ile alakalı karar

Amaç ve kapsam

MADDE1- (1) Bu karar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik tüketim desteği verilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu karar, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı ELEKTRİK Piyasası Kanununun 17. maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi 73. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu karar Resmi Gazetenin yayını sonucunda netlik kazanmıştır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi kişilerin 150 KW elektrik faturaları devlet tarafından karşılanacak. Bu yardımdan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfından yardım alanlar yararlanacak.

Elektrik tüketim desteği

MADDE 3 – (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği verilir.

(2) Elektrik tüketim desteği dahilinde bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 KW saat karşılığı tutara kadar destek verilir.

(3) Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu tarafında onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinde bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovat saat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.

Bu yardımdan yalnızca ihtiyaç sahibi olan kişiler faydalanabilecektir. Yardımdan faydalanan aileler durumları iyi bir hale gelene kadar yardımı alacaklardır. Ödenecek yardımın tutar için elektrik hesaplamaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak hanelere ödenecek olan tutarlar da mesken grubu için belirlenen bedeller kapsamında uygulanan tavan oranlarıyla hesaplanacak.

Elektrik fatura desteğinin finansmanı

MADDE 4 – (1) Elektrik tüketim desteği öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılır.

(2) Fon kaynaklarının yeterli olmaması halinde ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanır.

Bu yardımlar yönetmelik kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacaktır. Eğer vakfın kaynakları yeterli olmaz ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçeye ek ödenek ile katkı sağlayacak.

Düzenleyici işlemler

MADDE - (1) Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Elektrik tüketim desteği dahilinde yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.