Ekonomide YTD kısaltmasının açılımı nedir, YTD ne anlama geliyor?

Günümüzdealanı kavraması zor bir alan haline geldi. Bazı ekonomi bilimcileri ekonomi hakkında yorum yaparken herkesin aşina olmadığı kavramlar kullanırlar.kavramı da bunlardan birisi. Bu kavram genellikle borsa ile ilgili konularda dile getirilir. Özellikle kripto para piyasası için YTD kavramının sık sık kullandığı görülüyor.

YTD’nin uzun ismi ‘Yatırım Tavsiyesi Değildir’ anlamına geliyor. Bu cümledeki kelimelerin baş harfleri kavramın kısaltmasını meydana getiriyor. Bu kısaltma genellikle borsa hakkında bilgisi olan kişilerin yaptığı yorumlarda duyulur. Kripto borsasının sürekli değişken olan durumu nedeniyle uzmanlar, yaptığı yorumların yatırım tavsiyesi taşımadığını belirtmek YTD kavramını oldukça fazla kullanır. YTD’nin İngilizce’de ise ‘’Year-to-date’’ yani ‘’Sene başından beri’’ olarak karşılık bulur. 1 Ocak’tan şuana kadarki zaman year to date manasına gelir.