Ekim Ayı Sosyal Yardımları Başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Ekim'de ihtiyaç sahibi ailelere Ekim ayı ödemelerinin başlayacağını açıkladı. Selçuk, sosyal yardım kuruluşuna yaptığı açıklamada, muhtaç askerlere, çocuklarına, dul kadınlara, kronik hastalığı olanlara, yetim ve öksüzlere sosyal yardım sağlanmaya başlanacağını söyledi.

Selçuk, askerlik hizmetine devam ettiren ihtiyaç sahibi asker ve subay ailelerinin iki ay içinde destekleneceğini, 32.000 kişiye 25,8 milyon TL dağıtılacağını söyledi. Selçuk, yardıma muhtaç asker çocuklarına yönelik yardım programı kapsamında aylık ödemenin %50 arttığını belirterek, bu kapsamda yaklaşık 2.000 muhtaç kişiye Ekim ayında 482 bin lira ödeneceğini belirtti.

İhtiyaç Sahibi Kadınlara Destek

Selçuk, kocası ölen ve yardıma ihtiyacı olan kadınlara da destek sağlandığını belirterek, ekim ayında 90 bin muhtaç kadına 57,2 milyon lira sağlanacağını açıkladı. Ekim ayında yetim ve öksüz olan kişilere toplam 12 milyon TL ödenecek. 18 yaş ailesinden en az birisi ya da ikisi vefat eden çocuklara sağlanan destek kapsamında 41 bin kişiye 12 milyon lira ödeme yapılacak.

Yeni Hayvancılık Destekleri Belli Oldu

Öte yandan hükümet, 2022 yılına kadar uygulayacağı hayvancılık sektörü yatırım desteğini de açıkladı. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından manda yetiştirilmesine yönelik yatırımda, kapasite artırımı veya makine, alet ve teçhizat alımı ve hayvan alımı yoluyla %50 hibe desteği sağlanacak.

Bakanlar Kurulu'nun 9 Ocak 2017 tarihli kararına göre, hibe desteğinin %50'si, 1.500'den fazla koç veya damızlık alabilmeleri için damızlık tavuklara sağlanacak. Öte yandan Koyun Yetiştirme ve Yayma Bakanlığınca belirlenen il ve şartlar dahilinde buzağı yatırımı %85'tir.Kaz ve hindi yetiştiriciliği için gerçek ve tüzel kişilerce karşılanması gereken inşaat, makine, alev ve diğer giderler 1.000'in altındaysa, yine de devlet desteğinin %75'inden yararlanacaklar.

Arıcılık yapanlar için arıcı veya bal üretici deneklerine üye olmaları şartı olup, 50 ve üzeri arı üreticisinin yatırımına %50 devlet desteği sağlanacaktır. İpekböceğinin üremesi ve gelişmesi için %100 hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe desteğinden yararlanabilmek için projenin devlet tarafından onaylanması gerekiyor. Bakanlık tarafından onaylanması halinde, hibe miktarının yüzdesi belirlenene kadar destek geçerli olacaktır. Ödeme %0,02 hizmet komisyonu alacak olan Ziraat Bankası üzerinden yapılacaktır.