İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Ekim 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 2 Ekim günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

02 Ekim 2020 Cuma 01:19
Ekim 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Takip Et:

Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.


Bir işçinin en düşük alacağı ücret olarak açıklanan asgari ücret her yıl düzenli olarak zamlanıyor. Bu sayede işçiler yeni yılın getirdiği yeni zamları ücretlerinin artmasıyla birlikte rahatça karşılayabiliyor. Her sene birçok tartışmanın odak noktası olan asgari ücret, çoğu vatandaş tarafından yeterli olarak görülmüyor. Bu nedenle daha iyi bir ücret iyileştirmesi bekleyen vatandaşlar, bu iyileştirmenin 2021 zammı ile birlikte yapılmasını istiyor.

2020 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?

2020 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.

2020 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2020 ne kadar oldu? 2020 AGİ tablosu

Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:

  • Bekar 220,73TL
  • Eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Eşi çalışan 220,73 TL
  • Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL


Son Güncelleme: 02.10.2020 01:19
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor

Popüler Haberler

Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Ekim 2020
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 2 Ekim 2020 Cuma
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
Ekim 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek kredisi kampanyası limitleri ve faiz oranları
Cepte TEB 20.000 TL hızlı kredi
Çalışmayana gelir belgesiz kredi veren bankalar ve şartları
Çukur Aliço Ölecek mi? Aliço Çukur Dizisinden Ayrılıyor mu? Rıza Kocaoğlu Çukura Veda mı Edecek!
Ay ve Jupiter yakınlaşması olayı nedir? Nasıl gözlemlenir? Ne zaman görülüp izlenebilir?
BLU TV Alef Ne Zaman Başlıyor? Dizi yayın tarihi belli oldu!
Bilimsel olarak kanıtlanan kilo verme yolları ve yöntemleri
TOKİ 2020 ucuz konut başvuru işlemleri nelerdir? Son başvuru tarihleri
Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Prezervatif kullanmak koruma sağlayabilir mi?
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Esnaf Kefalet Kredisi başvuru süreçleri nasıl işler? 2020 Esnaf Kefalet kredisinin şartları nelerdir?
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.