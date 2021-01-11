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Ek5 Tarım sigortası şartları ve 2021 Ek 5 tarım sigorta formu

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Ek5 Tarım sigortası şartları ve Ek 5 tarım sigorta formu haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:58
Ek5 Tarım sigortası şartları ve 2021 Ek 5 tarım sigorta formu
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Ek-5 tarım sigorta prim hesaplamaları brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. 2020 net ve brüt asgari ücretler belli oldu. 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde ödenecek tarım sigorta prim ile en yüksek aylık ek5 sigorta primleri ortaya çıktı.

Ek5 Tarım sigortası şartları

Ek5 Tarım sigorta primleri çerçevesinde şu şartları sağlamanız gerekir;

Tarım/Orman işlerinde gündelik/mevsimlik işlerle uğraşmalısınız.

Ziraat Odası, ilçe tarım, pancar kuruluşlarında çiftçilik kaydı olmaması gerekir.

Esnaflık kaydı, aktif vergi kaydı veya şirket ortaklığınız bulunmamalıdır.

Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir?

Tarım isteğe bağlı sigorta müracaatında bulunurken SGK’dan bazı belgeler talep edilebilir. Ek5 isteğe bağlı sigorta başvurularında formunuzun il/ilçede tarım müdürlüğü veya mahalle/köy muhtarının onaylaması gerekmektedir.

Ziraat odasında kaydın bulunmadığına dair İB formu,

Kimlik fotokopisi gerekir.

Ek 5 tarım sigorta formu

Ek5 sigortasını başlatırken ilk olarak formu doldurmanız gerekir. Akabinde bağlı olduğunuz mahalle / köy muhtarı ve il / ilçe tarım Müdürlüğü’ne onaylatın. Onaylama işlemleri tamamlandıktan sonra Ziraat Odası’ndan çiftçilik kaydınız olmadığına dair belge ile kimlik fotokopinizi forma ekleyin.

2924 tarım sigortası ne kadar?

30.04.2008 öncesinde sigorta girişi olup kesintisiz prim ödeyenler 2925 tarım sigorta prim ödemelerini aylık brüt asgari ücret 15 günlük prime esas kazancında ödeme yapılır. Bu süreçte;

15 gün 2925 tarım SSK ödemesi yapanlar 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde ödenecek SSK tarım 2925 prim tutarı aylık 478.23 TL’dir.

Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır?

Bu çerçevede prim ödeyen kişiler ödemelerini T.C. kimlik numarası üzerinden yapacaklar. Sigorta prim borcu bütün bankalar ve PTT’lerden ödenebilmektedir.

Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur?

Her ay SGK ek5 prim borcu gelecek ayın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Ek5 ödemesi yapılmadığındaysa gecikme zammı ile faiz hesaplanmaktadır.

Ek5 tarım sigortası ödenmediğindeyse belirli bir zaman ödenmediği halinde isteğe bağlı Bağ-Kur iptali yapılamaz. İsteğe bağlı Bağ-Kur ödemelerinde 12 aylık prim ödenmezse prim ve hizmetler silinirken, Ek5 sigorta kolunda uygulama bulunmamaktadır.

Ek5 Tarım sigortası dondurma dilekçesi

Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?

Ek5 SGK prim ödemesini SGK anlaşmalı bütün bankalar ile PTT şubelerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası,

Vakıfbank,

PTT,

Halkbank,

Garanti Bankası,

İş Bankası,

Yapı Kredi,

Finansbank,

Enpara,

TEB,

Kuveyt Türk,

Denizbank.

2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?

2021 yılında asgari ücretin duyurulmasıyla 2021’de ödenecek ek-5 tarım sigortası prim ödemeleri belli olacak.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
Tarım SigortasıEk-5
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