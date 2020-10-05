İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 5 Ekim 2020 Pazartesi Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?

Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 5 Ekim 2020 Pazartesi tarihli yazımızda Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:10
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 5 Ekim 2020 Pazartesi Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Takip Et:

Bankalar, günlük hayatımızda fazlasıyla yer almış sektörlerden birisidir. Birçok işlemi bankalar sayesinde çok kolay ve güvenli bir şekilde halletmemiz mümkündür. Sundukları bankacılık ürünleri ile herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, bu ürünlerden de kar etme amacı güderler. Öneğin bir bankadan kredi çekerek hem kendinize hem de bankaya fayda sağlamış olursunuz. Banka size verdiği paranın üzerine  belirli faiz oranlarını doğrultusunda karını koyarak geri alır.

Bankalar müşterilerinin kullandığı ürünlere belirli ek avantajlar tanımlayarak zor şartlar ile karşılaştıklarında anında yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu avantajlardan bir tanesi de bankada bulunan hesabınıza tanımlanan ek hesaptır.


Ek hesaplar bankanızda bulunan hesabınızda limit yeterli olmadığı zaman devreye giren hesaplardır. Eğer banka sizin hesap hareketlerinizden memnun ise size ek hesap tanımlayabilir. Ancak kullanmak istemezseniz reddetmeniz mümkün. Ek hesaplar nakit avans çekme mantığı ile çalışmaktadır. Bu yüzden çektiğiniz miktarları geri öderken bankanın belirlediği faiz oranı tutarı eklenerek geri ödersiniz. Ek hesap hesabınıza tanımlı ikinci bir hesap gibi işlem görmektedir. Bankalar ek hesap açtırdığınızda yeni bir kart göndermezler.

Ek hesap

limiti bankanın size uygun göreceği limit doğrultusunda olacaktır.

Hesabınıza ek hesap tanımlatmak isterseniz bankanız ile irtibata geçerek başvurabilirsiniz. Banka uygun gördüğü takdirde ek hesabınızı tanımlayacaktır. Ek hesap için bankaya ait intenet bankacılığı, mobil şube kanalı, telefon bankacılığı ya da bankaya ait şubelere giderek başvuruda bulunmanız mümkün. 

Ek hesap kullanmak bazı durumlarda çok faydalı olsa da eğer geri ödemede sıkıntılar yaşarsanız, bu durum kredi puanınızı olumsuz etkileyecektir. Eğer ödemelerinizi üst üste aksatırsanız ve bankanın belirlediği tutarlarda gerçekleştirmezseniz, banka ek hesabınızı kapatabilir. Bu da kredi puanınızı olumsuz etkileyerek riskli seviyelere gerilemesine neden olabilir. Bankaların sunmuş oldukları ürünleri kullanamamanıza neden olabilir. 



Son Güncelleme: 05.10.2020 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ek Hesap Ne DemekEk Hesap Ne Demek|Ek Hesap KapatmaEk Hesap LimitiEk Hesap Faiz OranlarıEk Hesap Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı

Popüler Haberler

Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 5 Ekim 2020 Pazartesi Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Arıza dizisi devam edecek mi? Dizinin reyting oranı kaç?
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 5 Ekim 2020 Pazartesi
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ekim 2020 devlet destekli krediler ve şartları
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Ekim 2020 kredi kampanya detayları
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Ekim KYK burs yatma tarihleri
Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
Exatlon Cup 2019 ne zaman başlayacak? Türk takımı yarışmacıları kimlerdir? Exatlon Cup ne zaman ve nerede yayınlanacak?
İBB Genç üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs Sonuçlar nereden sorgulanır?
Call of Duty Mobile için telefon sistem gereksinimleri! Telefonum Call of Duty Mobile oyununu kaldırır mı?
Yüksek emekli maaşı alma yolları nedir, nasıl alınır? 2019 emeklilikte yüksek maaş için neler yapılabilir?
Yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Bay Yanlış dizisinin final yapma sebebi ne? Başka kanala geçecek mi?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020
Yeni Hayat Yeni Hayat neden final kararı aldı? Yeni Hayat final nedeni ve tarihi
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.