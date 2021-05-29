İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 29 Mayıs 2021 Cumartesi

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Ek Hesap Nedir? Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 29 Mayıs 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 02:50
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 29 Mayıs 2021 Cumartesi
Takip Et:

Bankalar, günlük hayatımızda fazlasıyla yer almış sektörlerden birisidir. Birçok işlemi bankalar sayesinde çok kolay ve güvenli bir şekilde halletmemiz mümkündür. Sundukları bankacılık ürünleri ile herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, bu ürünlerden de kar etme amacı güderler. Öneğin bir bankadan kredi çekerek hem kendinize hem de bankaya fayda sağlamış olursunuz. Banka size verdiği paranın üzerine  belirli faiz oranlarını doğrultusunda karını koyarak geri alır.

Bankalar müşterilerinin kullandığı ürünlere belirli ek avantajlar tanımlayarak zor şartlar ile karşılaştıklarında anında yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu avantajlardan bir tanesi de bankada bulunan hesabınıza tanımlanan ek hesaptır.

Ek hesaplar bankanızda bulunan hesabınızda limit yeterli olmadığı zaman devreye giren hesaplardır. Eğer banka sizin hesap hareketlerinizden memnun ise size ek hesap tanımlayabilir. Ancak kullanmak istemezseniz reddetmeniz mümkün. Ek hesaplar nakit avans çekme mantığı ile çalışmaktadır. Bu yüzden çektiğiniz miktarları geri öderken bankanın belirlediği faiz oranı tutarı eklenerek geri ödersiniz. Ek hesap hesabınıza tanımlı ikinci bir hesap gibi işlem görmektedir. Bankalar ek hesap açtırdığınızda yeni bir kart göndermezler.

Ek hesap

limiti bankanın size uygun göreceği limit doğrultusunda olacaktır.

Hesabınıza ek hesap tanımlatmak isterseniz bankanız ile irtibata geçerek başvurabilirsiniz. Banka uygun gördüğü takdirde ek hesabınızı tanımlayacaktır. Ek hesap için bankaya ait intenet bankacılığı, mobil şube kanalı, telefon bankacılığı ya da bankaya ait şubelere giderek başvuruda bulunmanız mümkün. 

Ek hesap kullanmak bazı durumlarda çok faydalı olsa da eğer geri ödemede sıkıntılar yaşarsanız, bu durum kredi puanınızı olumsuz etkileyecektir. Eğer ödemelerinizi üst üste aksatırsanız ve bankanın belirlediği tutarlarda gerçekleştirmezseniz, banka ek hesabınızı kapatabilir. Bu da kredi puanınızı olumsuz etkileyerek riskli seviyelere gerilemesine neden olabilir. Bankaların sunmuş oldukları ürünleri kullanamamanıza neden olabilir. 


Son Güncelleme: 29.05.2021 02:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ek Hesap Ne DemekEk Hesap Ne Demek|Ek Hesap KapatmaEk Hesap LimitiEk Hesap Faiz OranlarıEk Hesap Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası açıkladı: 2500 TL üzerinde maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak!
Ziraat Bankası açıkladı: 2500 TL üzerinde maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak!
Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı?
Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı?
2021 pandemi nefes kredisi hangi bankalar veriyor, şartları neler?
2021 pandemi nefes kredisi hangi bankalar veriyor, şartları neler?
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Lossless (LSS) coin nedir? LSS Token açıklaması
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Popüler Haberler

Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 kredi kampanya detayları
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 29 Mayıs 2021 Cumartesi
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Mayıs 29 Cumartesi
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayıs 29 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Özel hastane fizik tedavi fiyatları 2021
2021 EGM Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 29 Mayıs 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bim 29 Mayıs 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.