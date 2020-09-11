İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 11 Eylül 2020 Cuma

07:28 sularında basına yansıyan Ek Hesap Nedir? Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül 11 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 07:28
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 11 Eylül 2020 Cuma
Takip Et:

Bankalar, günlük hayatımızda fazlasıyla yer almış sektörlerden birisidir. Birçok işlemi bankalar sayesinde çok kolay ve güvenli bir şekilde halletmemiz mümkündür. Sundukları bankacılık ürünleri ile herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, bu ürünlerden de kar etme amacı güderler. Öneğin bir bankadan kredi çekerek hem kendinize hem de bankaya fayda sağlamış olursunuz. Banka size verdiği paranın üzerine  belirli faiz oranlarını doğrultusunda karını koyarak geri alır.

Bankalar müşterilerinin kullandığı ürünlere belirli ek avantajlar tanımlayarak zor şartlar ile karşılaştıklarında anında yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu avantajlardan bir tanesi de bankada bulunan hesabınıza tanımlanan ek hesaptır.


Ek hesaplar bankanızda bulunan hesabınızda limit yeterli olmadığı zaman devreye giren hesaplardır. Eğer banka sizin hesap hareketlerinizden memnun ise size ek hesap tanımlayabilir. Ancak kullanmak istemezseniz reddetmeniz mümkün. Ek hesaplar nakit avans çekme mantığı ile çalışmaktadır. Bu yüzden çektiğiniz miktarları geri öderken bankanın belirlediği faiz oranı tutarı eklenerek geri ödersiniz. Ek hesap hesabınıza tanımlı ikinci bir hesap gibi işlem görmektedir. Bankalar ek hesap açtırdığınızda yeni bir kart göndermezler.

Ek hesap

limiti bankanın size uygun göreceği limit doğrultusunda olacaktır.

Hesabınıza ek hesap tanımlatmak isterseniz bankanız ile irtibata geçerek başvurabilirsiniz. Banka uygun gördüğü takdirde ek hesabınızı tanımlayacaktır. Ek hesap için bankaya ait intenet bankacılığı, mobil şube kanalı, telefon bankacılığı ya da bankaya ait şubelere giderek başvuruda bulunmanız mümkün. 

Ek hesap kullanmak bazı durumlarda çok faydalı olsa da eğer geri ödemede sıkıntılar yaşarsanız, bu durum kredi puanınızı olumsuz etkileyecektir. Eğer ödemelerinizi üst üste aksatırsanız ve bankanın belirlediği tutarlarda gerçekleştirmezseniz, banka ek hesabınızı kapatabilir. Bu da kredi puanınızı olumsuz etkileyerek riskli seviyelere gerilemesine neden olabilir. Bankaların sunmuş oldukları ürünleri kullanamamanıza neden olabilir. 



Son Güncelleme: 11.09.2020 07:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ek Hesap Ne DemekEk Hesap Ne Demek|Ek Hesap KapatmaEk Hesap LimitiEk Hesap Faiz OranlarıEk Hesap Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?

Popüler Haberler

Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 11 Eylül 2020 Cuma
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
E devlet üzerinden engelli raporu sorgulama ekranı ve engelli raporu sonuçları
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 11 Eylül 2020 Cuma geri ödeme tablosu
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Esnaf pandemi borç erteleme süresi uzatıldı!
Mahkum ve tutuklulara genel af çıkacak mı? Ceza indirimi ve kısmi af ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indirimi son dakika gelişmeleri
Ferhat ile Şirin ne zaman başlayacak? Ferhat ile Şirin 1. tanıtımı yayınlandı
Happy Center 7-19 Şubat 2020 market indirim günleri kataloğu
Bir Aile Hikayesi Cem Neden Ayrıldı? Celil Nalçakan Neden Diziyi Bıraktı?
Temizlik Benim İşim 11 Ekim Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Ptt cumartesi kargo dağıtıyor mu, eve teslim ediyor mu?
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 11 Eylül 2020 Cuma
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Eylül 2020
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.