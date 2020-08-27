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Eğitimli bakıcı desteğine nasıl başvurulur? Eğitimli bakıcıda hangi özellikler olmalıdır?

Çalışan anneye eğitimli bakıcı desteğinin şartları açıklandı. Annelerin beklediği eğitimli bakıcı için başvuru yolu!

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:39
Eğitimli bakıcı desteğine nasıl başvurulur? Eğitimli bakıcıda hangi özellikler olmalıdır?
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Çalışan anneler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği çalışmada eğitim almış bakıcıların desteği annelere ödenecek. Anne eğitimli bakıcı yardımı 300 avroya yükseldi. Bakıcı olabilmek için gerekli koşullara uyulmuş olması gerekmektedir. Bu projeye başvurmak isteyen vatandaşlar "www.sgkegitimlibakici.org" ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden e-devlet parolaları ile başvurabilir.

İşi olan anneler için düzenlenen bu projede eğitim almış bakıcı desteği 2019 yılında başlamıştı. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için 2 yaşını doldurmamış çocuklar ve 4a statüsünde sigortalı anneler aylık 300 avro kazanabilecek. Bu destekten faydalanmak için tek yapılması gerekilen şey e-devlet şifresi ile web sitelere girip başvuruda bulunup onay almak. 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurduğu açıklamada bu projenin Avrupa Birliği ile birlikte yürütüldüğünü ve ortak şekilde finanse edildiğini söyledi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de başlayan eğitimli bakıcı desteği, eğitimi olan bakıcıların teşviki sayesinde kadın istihdamının desteklenmesi için proje üzerinden desteklediğini duyurdu.

Yapılan projede eğitimli bakıcılara ne kadar maaş verilecek?


Verilen ücret şu an da 300 avrodur. Verilen maaş 2021 senesinde 325 avro, 2022 senesinde ise 350 avroya kadar yükselecektir. Özel bir durum ya da tek ebeveyn durumu var ise 50 avro daha verilecektir. Çocuk 3 yaşını tam doldurana kadar bu süreçte sadece 32 ay maddi destek alınabilecektir. 

Eğitimli bakıcı desteğinden kim faydalanabilecek?

4a sigortası olan ve 2 yaşını tamamlamamış çocuğu olan sigortalı anneler, sigortalı bir eğitimli bakıcı tutup bu destekten faydalanabilecektir. 

Projeye nasıl başvuru yapılacak?

  1. İlk olarak kendinize bir e-devlet şifresi almalısınız.
  2. Daha sonrasında ön kayıt yaptırmanız gereklidir. Bu ön kayıtları sgkegitimlibakici.org veya sgk.gov.tr intenet sitesinden e-devlet parolanız ile gerçekleştirmelisiniz.
  3. İstenilen gerekli evrakları hazırlayıp ön kaydınızı bitirmelisiniz. Verilen randevu gününde istenilen evrakları eksiksiz vermelisiniz. 
  4. Ön kayıt bitiminden sonra proje ofisine gidip kesin kaydınızı yapmalısınız.
  5. Kaydınız bittikten sonra maaş alabilmek için aylık görevlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.
  6. Tüm görevlerinizi yerine getirdiyseniz ücretinizi alabilirsiniz.

Eğitimli bakıcıda olması gereken özellikler nelerdir?

5510 sayılı kanunun ek 9. Maddesi kapsamında çalışan kadının tam zamanlı olması gerekir.

Reşit olmuş olması gerekir.

Anne ya da çocukla aynı ilde olması gerekmektedir.

Anne veyahut baba ile uzaktan yakından hiçbir akraba bağının olmaması gerekmektedir.

Bu proje içinde aynı anda anne olarak yararlanıcı olmaması gerekmektedir.

‘0-36 aylık çocuk bakımı’nı içeren bir eğim aldığını MEB, İŞKUR, MYK, ya da üniversiteden aldığı onaylı sertifikayla veya lise ya da üniversitelerin çocuk ile ilgili bölümünden aldığı diploma ile kanıtlamalıdır. Bu koşullar uzaktan eğitim ile de sağlanılabilir.

Eğitimli bakıcı, baktığı çocuğa kendi evinde de bakabilir.

 

 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:39
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