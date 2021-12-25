Teknolojinin gelişmesiyle beraber artık para alışverişi elden değil dijital ortamdan gönderiliyor. Bu konuda eft ve havale işlemleri tercih ediliyor. Bazı bankalar eft ve havale işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirirken bazı bankalar ise ufak bir ücret karşılığında bu işlemleri hayata geçiriyor. Akıllarda olan sorulardan bir tanesi de eft ve havalenin işlem saatleridir. Peki eft ve havale işlemleri saat kaça kadar yapılıyor?

Eft ve Havale İşlemleri Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Çoğu banka eft ve havale işlemleri karşılığında belirli bir ücret almaktadır. Enpara Finansbank ve bazı bankalar ise bu işlemi ücret almadan yapmaktadır. Eft ve havale işlemleri genellikle sabah 08.00 ila akşam 18.00 arasında yapılabilmektedir. Saat 18.00’den sonra yapılan işlemler ertesi gün saat 08.00 sonrasında gerçekleşmektedir.