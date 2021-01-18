EFT ücretleri ne kadar? Bankaların 2021 güncel EFT ücretleri

FAST ve EFT işlemlerinin ne kadar olacağı belli oldu. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. FAST işlemlerinin karşılığı hakkında açıklamalar da yapıldı. Adı Merkez Bankası Ödeme Sistemleri olan ibare EFT sistemi adıyla değiştirildi.

Yeni yılda geçerli EFT ücretleri

Gerçekleştirilecek işlemin tutarı 1.000 TL ve daha azıysa kesinti en fazla 1 TL olacaktır. ATM işlemlerinde bu tutar maksimum 2 TL olacaktır. Bir bankadan başka bir bankaya gerçekleştirilecek işlemlerin ücreti maksimum 5 TL olacaktır.

Gerçekleştirilecek işlem 1.000-50.000 TL aralığında ise bu sınırlar sırayla 2, 5 ve 10 TL olacaktır. Gerçekleştirilecek işlem 50.000 TL’ den fazla ise kesinti 25, 50 ve 100 TL şeklinde olacaktır.

EFT sisteminde iki tane farklı zaman dilimi uygulanacaktır. Kapanış saatinden 1 buçuk saat önce gerçekleştirilen EFT işlemlerinde ücret sınırları %50 artırılabilecektir. Havale işlemlerinde ise, ücretin yarısına uygun şekilde gerçekleşecektir. Kuruluşlar arasında gerçekleşen mesajlaşma işlemleri ve uluslararası fon transferi ücretleri bir sözleşme ile belli olacaktır. Bu sözleşme kuruluş ve finansal tüketici arasında yapılacaktır.

FAST işlemlerinin ücreti de belirlendi. İşlem, EFT saatleri haricinde gerçekleştirilirse uygulanacak ücret %50 oranında artacaktır.