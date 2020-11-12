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EFT saat sınırı kalkacak mı? Merkez Bankası FAST sistemi nedir?

Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve EFT/Havale saat sınırını ortadan kaldıran FAST sistemi hakkında vatandaşların merakı sürüyor. Pek çok vatandaş, EFT saat sınırı kalkacak mı? Merkez Bankası FAST sistemi nedir? sorularını araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:21
EFT saat sınırı kalkacak mı? Merkez Bankası FAST sistemi nedir?
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Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve TCMB tarafından geliştirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi(FAST) isimli yeni ödeme sistemi merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşların en merak ettiği konu ise EFT – Havale ayrımının ortadan kalkıp kalkmayacağı oldu.

Para transferinde EFT saat sınırı kalkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geliştirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) 18 Aralık 2020 tarihinde pilot olarak belirlenen illerde kullanılmaya başlayacak. Merkez Bankası tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise,

‘FAST olarak adlandırılan bu sistemin vatandaşlarımızın farklı bankalar aracılığı ile para transferi yapacaklarında saat sınırına takılmalarının önüne geçilecek. FAST sayesinde 7/24 para transferi yapılabilecek.’ Açıklaması yapıldı.


Yapılan açıklamalarda FAST sisteminin 18 Aralık 2020 tarihinde pilot illerde başlatılacağı ve kademeli olarak 81 ile yayılacağı belirtildi. Sistemin kısa sürede tüm finansal alanlarda kullanılması amaçlanıyor.

FAST sistemi sayesinde para transferlerinin T.C. kimlik numarası, e-posta adresleri veya cep telefonları üzerinden daha kolay yapılabileceği belirtilirken Kolay Adresleme Sistemi adı verilen uygulama işlemleri daha kısa hale getirecek.

İlerleyen süreçlerde ödeme alanlarında ki temel altyapılar güçlendirilecek ve bu sayede daha yenilikçi ve teknolojik bir sistem haline geçilecek. Para transferlerinde özellikle de EFT işlemlerinde ki saat sınırının kalkması vatandaşları memnun etti.

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFast SistemiNedirEft
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