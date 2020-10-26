EFT ile para nasıl gönderilir? Hangi günler ve saat kaça kadar gönderilebilir?

EFT Havale Nedir?

Para transferi işlemleri, bankaların kendi müşterileri arasında yaptıkları para transferlerine verilen ad iken, EFT işlemleri elektronik fon transferlerine, yani bankalar arası bireysel ve kurumsal para transferlerine verilen addır. EFT ile bankalar arası para transferi yaptıktan sonra para 5 veya 10 dakika içerisinde banka hesabınıza aktarılır. Geciken EFT ise mesai saatleri dışında herhangi bir zamanda yapılan bir işlemin bir sonraki ilk iş gününde hesabınıza aktarılmasıdır ve geciken EFT ücretleri normal EFT'ye göre daha yüksek olacaktır. EFT işlemleri banka hesaplarından veya kredi kartından IBAN'a veya isme EFT yapılabilir. Bankanın elektronik havale ve havale süresi, bankanın belirlediği mesai saatleri içinde gerçekleştirilmekte ve 7/24 anlık işlemler yapılabilmektedir. Bu nedenle gün içinde paraya ihtiyaç duyulduğunda bankalar arasında ve aynı bankanın müşterileri arasında elektronik transferler için saat kaçta işlem yapılabilir?

Bankaların EFT Havale Saatleri 2020

Aşağıdaki tabloda, elektronik transferler ve havale işlemleri için geçerli işlem saatlerinin yanı sıra ülke çapındaki banka hesapları arasında 7/24 yapılan havaleleri bulabilirsiniz.

EFT İşlemi Nasıl Yapılır?

ankalar, müşterileri için çeşitli şekillerde EFT işlemi yapabilirler. Bu yöntemlerle bankalardan para transferi yapmak için;

Banka şubesi aracılığıyla

Benzer şekilde, bankanın ATM'si aracılığıyla Elektronik transferler için intenet bankacılığı,

Telefon mobil bankacılık kanallarını kullanabilirsiniz.

EFT işlemini nasıl gerçekleştirirseniz, bankalar işlem ücretini bu hizmet kanalına göre düşecektir. Banka şubeleri ve telefon bankacılığı aracılığıyla EFT işlemleri yapıldığında aşırı kesinti yapılmaktadır. Yine normal EFT yerine EFT yapıldığında yüksek bir ücret kesilecektir.

Resmi Tatil Günlerinde ve Hafta Sonları EFT Yapılır mı?

Resmi tatil günlerinde iş günlerinde dahi EFT yapılamaz. EFT işlem süresi resmi tatillerde değildir. Resmi tatil günlerinde (hafta sonları gibi) yapılan elektronik transferler, haftanın ilk iş günü geç elektronik transfer olarak işlenir ve bir sonraki iş günü hesaba aktarılır.

EFT Havale Ücretleri 2020 Ne Kadar?

EFT Ücretleri 1000 TL’ye Kadar 1.000 TL-50.000 TL 50.000 TL ve üzeri İntenet 1 TL 2 TL 25 TL Mobil 1 TL 2 TL 25 TL ATM 2 TL 5 TL 50 TL Şube/ diğer 5 TL 10 TL 100 TL Düzenli Ödeme 1 TL 2 TL 25 TL

Mesai saatleri dışındaki EFT işlemlerinde ücret% 50 artacak. Transfer ücreti banka havalesinin yarısıdır.

Bankaların EFT Ücretleri Tablosu

Banka Adı İntenet EFT Ücretleri Şubeden EFT Ücretler ATM’den EFT Ücretleri Ziraat Bankası 6 TL 70-600 TL 15 TL Halkbank 4,29 TL 46-390 TL – Vakıfbank 6,75 TL 70-600 TL 20 TL Yapı Kredi 7 TL

– Akbank 6,75-20 TL 75-750 TL 18 TL QNB Finansbank 6,25 TL 70-600 TL 18 TL Enpara EFT Saati 0 TL – 0 TL Denizbank EFT Saati 6-7,5 TL 70-700 TL 15 TL İş Bankası EFT Saati 6,50 TL 70-650 TL 16 TL TEB EFT Saati 5,4 TL 54-475 TL – Odeabank 4,9-9,8 TL 49-600 TL 6-12 TL Garanti Bankası 6,75-75 TL 75-750 TL 18 TL ING Bankası 6,75 TL 80-750 TL 12 TL HSBC 4,50 TL 50-100 TL 10 TL Burgan Bankası 5.00 TL 75-1000 TL – Burgan Dijital 0 TL – – Kuveyt Türk Bankası 0 TL 42-555 TL 10 TL Senin Bankan ( ücretsiz eft/ havale) 0 TL – – Şekerbank 5,5 TL 42-378 TL 12,5 TL Anadolubank 4 TL – – Altenatif Banka 4 TL 40-500 TL 5 TL Vakıf Katılım 0 TL 22-571 TL 0 TL Albaraka Türk 0 TL 22-385 TL 0 TL ICBC 4,50 TL 40-400 TL –

Mesai Saatleri Dışında Para Gönderebilir miyim?

Elbette bankanın çalışma saatleri içerisinde para göndermek mümkün ancak hafta sonları ve resmi tatillerde yapılacak elektronik transfer işlemleri, bankanın belirlediği saat ve tarihler dışında akşam saatlerinde elektronik transfer yapılacaktır. Gecikmeli elektronik transfer işlemleri normal elektronik transfer işlemlerine göre yüksek olduğu için normal elektronik transfer işlemlerinde ödediğiniz ücretler azalacaktır, bu nedenle para transferi yaparken normal elektronik transfer işlemlerini yaparken dikkatli olmalısınız. Öneğin Ziraat Bankası'nın elektronik transfer bedeli intenet bankacılığı yoluyla 9 Türk Lirası düşürülürse normal bir elektronik transfer işleminde ücret daha düşük olacaktır.

Çalışma saatleri dışındaki transferler için daha fazla ücret alınacağından, transferlerde gecikmeleri önlemek için bankanın elektronik transfer zamanını anlamak önemlidir. Çünkü 15 dakikalık bir gecikme bile çok geç olacak ve daha fazla maliyeti yansıtacaktır. Bu nedenle lütfen çalışma saatlerinin son birkaç dakikasında, en geç 16: 00'ya kadar havale işlemini terk etmemeye özen gösteriniz.

Ziraat Bankaları Havale Saatleri Kaçtır?

Havale bankanın kendi müşterisinin banka hesabından yapıldığı için saat limiti yoktur ve günün her dakikası 7/24 havale edilebilir. Mesai saatlerinden sonra, hafta sonları ve resmi tatillerde birkaç saniye içinde para gönderebilirsiniz. Elektronik transfer ücretlerinden daha uygun olan havale işlemleri bankalar tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

EFT Limit Yükseltme Nasıl Yapılır?

EFT ve Para Transferi işlemlerinin yapılabilmesi için kısıtlamalar getirilmiştir. Bu rakamlar bankalar arasında 100.000 Türk Lirası ile 200.000 Türk Lirası arasında.

Bankaların Eft Saatleri Değişti mi?

Pandemi sürecinde bankaların EFT saatleri değişmedi. Sağlık faaliyetleri için banka saatleri değiştirilmesine rağmen, elektronik fon transferi şeklinde gerçekleştirildiği için bu işlemlerde herhangi bir zaman sınırı bulunmamaktadır.