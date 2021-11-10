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Efsana Cuma indirimleri ürün fiyatları ve online alışveriş konusunda uyarılar

İndirim zamanının gelmesiyle birçok uygulamada fırsat ürünleri açıklandı. Kredi kartıyla ‘Efsane Cuma’ alışverişi yapanlara Ticaret Bakanlığı tarafından uyarı geldi. Vatandaşların merakla beklediği açıklama araştırılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu açıklamada online alışverişler için verilen uyarılar detaylarıyla haberimizde yer almaktadır

10 Kasım 2021 Çarşamba 15:14
Efsana Cuma indirimleri ürün fiyatları ve online alışveriş konusunda uyarılar
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Her yıl Kasım ayında olduğu gibi bu yılda ‘Efsane Cuma’ indirimleri merakla beklenmektedir. Dünya genelinde uygulanan bu Efsane Cuma indirimleri için hazırlıklar başlatıldı. Çok sayıda ürünlerde uygulanan indirimler ilan edildi. e- Ticaret alışverişlerin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajları da beraberinde getirdiği belirtildi. Özellikle kasım ayında gerçekleşen bu indirim serüveninde tüketicilerin dikkat etmesi gereken birçok detay vardır. Mağduriyet yaşanmaması adına satıcıyla iletişime geçip nereden alışveriş yapıldığı araştırılmalıdır. Kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak dikkatli olmaları gerektiği Ticaret Bakanı duyurdu.

Bilinçli Tüketici uyarısı

  • İhtiyaç olunan mal-hizmet temin edilmelidir.
  • Bireysel bütçenin dengelenmesi için mantıklı ve düzenli alışveriş yapılmalıdır
  • Alışveriş yapmadan önce arama butonunda araştırma yapılmalı
  • Satıcı hakkında şikayetler okunup, satıcının bilgilerine sahip olunmalı
  • Hızlı ve ücretsiz kargo hizmeti sunularak alınan ürünün diğer uygulamalarda da fiyat karşılaştırılması yapılmalıdır.

İndirim oranı uyarısı

Kasım ayının gelmesiyle Efsane Cuma kampanyası boy göstermeye başladı. Online alışveriş imkanı sunan birçok uygulama da satıcılar büyük oranda indirim yaparak sürümden kazanmayı planlamaktadır. Fakat bunun yanı sıra kampanyadan önce fiyatları yükseltip indirim zamanı normal fiyatına indirerek indirim yaptığını düşündüren satıcılarda fazlasıyla mevcuttur. Bu nedenle alınacak ürünün öncelikle önceki satış fiyatı araştırılarak sonra alıp yapılmasında yarar vardır. Alışveriş yapılacak sitenin önceden takip edilmesiyle mağduriyetler azaltılacaktır.

Ödeme güvenliği açısından önemli uyarı

Sosyal medya üzerinden reklamını görerek alışveriş yaptığını siteler taklit olabilir bu nedenle öncelikle satıcının araştırılması gerekmektedir. Online olarak ödeme yapıldığında alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security ya da sanal kart ödeme detaylarına sahip olup olmadığı veya nasıl bir ödeme gerçekleştirildiği bilinmeli. Ücret ödenmeden önce yasal tüketici hakların olduğu yazı okunup ondan sonra onaylanmalıdır. Satıcının açık adresi, unvanı gibi iletişim bilgileri bilmekte de yarar var.

Mağdur edilmemesi gerek

Yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken tüm hususlarda ayrıntılı olarak düzenlenen ön bilgilerin, yasal süresinde, açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesi önem taşımaktadır. Malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel iadesi gibi konularda Kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen tüm sürelere eksiksiz uyulması, bedel iadelerinin hem yasal süresinde hem de satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılması, özellikle bu dönemde ekonomik olarak zor durumda olan tüketicilerin, stokta bulunmama, tedarik edememe gibi gerekçelerle mağdur edilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, mesafeli satışlarda, stok ve ürün tedariki aşamalarına her zamankinden daha hassas ve profesyonel yaklaşılması, pandemi nedeniyle öngörülemeyecek durumlara karşın ihtiyatlı hareket edilerek, gerekirse satış kanalları yazılımları geliştirme-personel destek sağlama gibi teknik önlemler alınması bu indirim zamanlarında gerekli olacaktır.

İndirimli satışa ilişkin diğer yasal ayrıntılar

Bu indirim günlerini fırsat bilen dolandırıcıların insanları kandırmaması ve mağduriyetlerin olmaması adın dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İndirim uyguladığını düşündüren birçok site olduğu gibi ödeme yapıldıktan sonra başka ürün gönderen satıcılarda fazlasıyla mevcut. Bu nedenle indirim yapılan ürünün hangi satıcı ve nereden gönderildiği uygulamanın hangi sıklıkla kullanıldığı araştırılmalıdır. İndirim yapılan ürünün fiyat geçerliliği ile ilgili stok sınırı olduğunda ise önünüze çıkan o ürünün reklamlarına bakılarak alışveriş yapılmamalıdır. Tüketici Korunması Hakkında Kanun ile ön görülen hükümlere uygun şekilde hareket edilerek tüketici ve satıcıların alışverişlerinde önem taşımaktadır.

Resen inceleme başlatıldı

Özellikle bu indirim zamanlarında bakanlık tarafından Reklam Kurulu özenle çalışarak incelemeler yapmaktadır. Resen incelemeleri adı veren bu süreç mesafeli sözleşme türlerinde de geçerlilik gösterir. Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemelere başvurularak mağduriyetler giderilebilir.


Son Güncelleme: 10.11.2021 15:14
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Online Alışverişte Dikkat Edilmesi GerekenlerIndirim UyarısıIndirim AçıklamasıEfsane Cuma Uyarısı
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