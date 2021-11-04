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Eczane hizmetleri teknikeri 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Eczane hizmetleri teknikeri ne iş yapar, iş tanımı nedir, bu iş için hangi bölümden mezun olmak gerekmekte? bu gibi sorular ve meslek ilgili diğer ayrıntılı bilgileri sizler için haberimizde derledik...

04 Kasım 2021 Perşembe 18:05
Eczane hizmetleri teknikeri 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
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Eczane hizmetleri teknikeri ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir,  iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Eczane hizmetleri teknikeri tanımı nasıl yapılır?

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişi veya kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Eczane hizmetleri teknikeri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Eczane hizmetleri teknikeri olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.500 TL olarak ifade edilebilir Eczane hizmetleri teknikeri olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 4.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Eczane hizmetleri teknikeri olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Eczane hizmetleri teknikeri  iş ilanları için tıklayınız...

Eczane hizmetleri teknikeri olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Eczane hizmetleri teknikeri işinde çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ön lisanstan mezun olmuş olmaktır.

Eczane hizmetleri teknikeri ne iş yapmaktadır?

Eczane hizmetleri teknikeri  olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

  1. Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunmak, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletmek
  2. Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirmek,
  3. Eczacıdan iş talimatı almak, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler almak
  4.  İlaç/itriyat/kozmetik müstehzar/medikal malzeme eksiklerini tespit etmek, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlamak, vitrin düzenlemesi yapmak,
  5. Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlamak,
  6. Her akşam eczane kapanırken ? Nöbetçi Eczane? bilgisini eczanenin vatandaşlara görünen bölümünde ilan etmek,
  7. Eczaneye gelen müşteriyi karşılamak, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olmak,
  8. Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapmak
  9. Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlamak, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra  banko üzerine çıkartılmasını sağlamak,  
  10. İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olmak,
  11. Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol etmek, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak eczacı ile birlikte belirlemek,
  12. Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olmak,
  13. Eczaneye ait her türlü faturayı kesmek, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanmak,
  14. Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında  iş bölümü yapmak ,
  15. Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapmak,
  16. Reçeteyi kayıt defterine kaydetmek,
  17. Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutmak,
  18. Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenlemek,
  19. Eczanenin temizlik, düzen ve intizamını sağlamak,
  20. Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

 

Eczane hizmetleri teknikeri meslek ana grubu nedir?

Teknisyenler teknikerler ve yardımcı profesyonel  meslek mensupları  grubuna dahil olmak koşulu ile çalışırlar.

Eczane hizmetleri teknikeri meslek alt ana grubu nedir?

Sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları olarak çalışmaktalar.

Eczane hizmetleri teknikeri meslek grubu nedir?

Tıp teknisyenleri ve eczacılık teknisyenleri olarak

Eczane hizmetleri teknikeri meslek birim grubu nedir?

Eczacılık teknisyenleri ve yardımcı elemanları birim grubundan olarak çalışmaktadırlar.

Eczane hizmetleri teknikeri meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Eczane hizmetleri teknikeri meslek kodunu bulduk, ilgili kod 3213.02 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Eczane hizmetleri teknikeri olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Eczane hizmetleri teknikeri olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık. Bunu yardımcı kabul ederek gelecek planlarınızı daha rahat yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 04.11.2021 18:05
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Eczaneteknikeri2021maaşIşilanları
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