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Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? Kamu eczacı maaşları güncellendi

Kamu personeline yapılan zamlarla birlikte adaylar 'Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu?' tartışmalarına başladılar. Kamu eczacı maaşları güncellendi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:10
Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? Kamu eczacı maaşları güncellendi
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Yükseköğrenim kurumlarının Eczacılık Fakülteleri’nden mezun olan vatandaşlar kamu kurumlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil eczacı unvanıyla istihdam edilebilmektedir. Eczacılık mesleği genellikle özel işletme olarak bilinir. Kamu hastanelerinde de görev alabilen eczacı maaşları maaş hükümlerine göre düzenlenir.

Uzman Eczacı kadrolarında istihdam edilen vatandaşlar 2020 yılı ilk yarısında 600 TL daha yüksek ödeme alabilmektedir. 2020 yılında açıklanmış olan ilk 5 aylık rakamlara göre enflasyon oranları yüzde 4.56 oranında artış gösterdi. Açıklanan verilerde yüzde 0.56 enflasyon farkı meydana gelmişti.

Güncel eczacı maaşları ne kadar oldu?

Devlet memurluğu kadrosuna 8/2’den başlayan eczacılar bütün kademe, derece, hizmet yılı ve farklı gelir vergisi dilimlerinde aylık net maaşları şu şekildedir;

9. derece Eczacı Maaşı

                Gösterge - Oran             Tutar

Gösterge Aylığı (9/1)      620        95.77 ₺

Taban Aylığı                      2,417.70 ₺

Yan Ödeme Aylığı            1,800     88.17 ₺

Özel Hizmet Tazminatı   106        1,555.42 ₺


Ek Ödeme           120        1,760.86 ₺

Kesintiler             Oran      Tutar

Gelir Vergisi       15.00 %               -84.07 ₺

Damga Vergisi   7.59 ‰ -44.92 ₺

G.S.S. Primi         5.00 %  -203.44 ₺

M.Y.Ö. Sigortası               9.00 %  -366.20 ₺

BES Kesintisi       3.00 %  -122.00 ₺

Toplam               

İstihaklar Toplamı                          5,917.92 ₺

Kesintiler Toplamı                          -820.63 ₺

Net Maaş                           5,097.29 ₺



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:10
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