Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? Kamu eczacı maaşları güncellendi

Yükseköğrenim kurumlarının Eczacılık Fakülteleri’nden mezun olan vatandaşlar kamu kurumlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil eczacı unvanıyla istihdam edilebilmektedir. Eczacılık mesleği genellikle özel işletme olarak bilinir. Kamu hastanelerinde de görev alabilen eczacı maaşları maaş hükümlerine göre düzenlenir.

Uzman Eczacı kadrolarında istihdam edilen vatandaşlar 2020 yılı ilk yarısında 600 TL daha yüksek ödeme alabilmektedir. 2020 yılında açıklanmış olan ilk 5 aylık rakamlara göre enflasyon oranları yüzde 4.56 oranında artış gösterdi. Açıklanan verilerde yüzde 0.56 enflasyon farkı meydana gelmişti.

Güncel eczacı maaşları ne kadar oldu?

Devlet memurluğu kadrosuna 8/2’den başlayan eczacılar bütün kademe, derece, hizmet yılı ve farklı gelir vergisi dilimlerinde aylık net maaşları şu şekildedir;

9. derece Eczacı Maaşı

Gösterge - Oran Tutar

Gösterge Aylığı (9/1) 620 95.77 ₺

Taban Aylığı 2,417.70 ₺

Yan Ödeme Aylığı 1,800 88.17 ₺

Özel Hizmet Tazminatı 106 1,555.42 ₺

Ek Ödeme 120 1,760.86 ₺

Kesintiler Oran Tutar

Gelir Vergisi 15.00 % -84.07 ₺

Damga Vergisi 7.59 ‰ -44.92 ₺

G.S.S. Primi 5.00 % -203.44 ₺

M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -366.20 ₺

BES Kesintisi 3.00 % -122.00 ₺

Toplam

İstihaklar Toplamı 5,917.92 ₺

Kesintiler Toplamı -820.63 ₺

Net Maaş 5,097.29 ₺