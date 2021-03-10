eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları

2021 yılı eBay nasıl mağaza açılır?

eBay’de mağaza açmak için öncelikle bir kullanıcı hesabı açmak gerekiyor. Açılan bir kullanıcı hesabı ile mağaza açmak dışında, doğrudan “iş hesabı aç” bağlantısı tıklanarak bir marka sayfası da açılabiliyor.

Bir marka sayfası açılırken, düzenli şekilde kullanmış olduğunuz bir e-Posta adresi tercih etmelisiniz. Size en uygun ödeme seçeneğini seçip gerekli adımları uyguladıktan sonra mağazanızı açabiliyorsunuz. PayPal ile eBay’de ödeme işlemini yapabilme seçeneği şuan ülkemizde kullanılmıyor. Fakat, herhangi bir kredi kartı ya da banka kartını seçip ödeme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

2021 yılı eBay mağaza açmak için gerekli şartlar nelerdir?

Bir işletme hesabı açabilmek için ihtiyacınız olanlar; resmi mağaza ismi markanıza ait resmi e-Posta adresi, işyeri telefon numarasıdır. eBay mağazanızı, işletme hesabına ait bilgilerinizi girdikten sonra açılmış olacaktır. eBay’da satış yapabilmek için kullanıcı ya da işletme hesabını açmanız gerekmektedir. Doğrudan bir kullanıcı hesabı açtığınız zaman promosyon, satış ve analiz araçlarını kullanamıyorsunuz. Bu özellikler için herhangi bir işletme hesabına sahip olmanız gerekiyor.

2021 yılı eBay mağazası açmak için ne kadar ödeme yapılıyor?

eBay mağazası açmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak satacağınız ürünleri listelemek için çeşitli mağaza modelleri içinden bir tanesini seçmeniz gerekmektedir.

eBay mağaza çeşitleri nelerdir?

Basic (Temel plan): 24,95 dolar (her ay)

Premium: 74,95 dolar (her ay)

Anchor: 349,95 dolar (her ay)

eBay’da üç ayrı mağaza çeşidi ve listeleme özelliği bulunuyor. Bu listeleme ve özellikleri şunlardır:

Yukarıda ki mağaza türlerinin ürün listeleme özellikleri ile adetleri de şu şekildedir:

Basic: 250 tane sabit fiyat ile 250 tane açık artırma ürün

Anchor: 10.000 tane sabit fiyat ile 10.000 tane açık artırma ürün

Premium: 1.000 tane sabit fiyat ile 1.000 tane açık artırma ürün

eBay’ın kargo ücreti ne kadardır?

eBay’de satış yaptığınız zaman, ürünlerinizin müşterilere güvenli ve emniyetli olarak ulaştırılması oldukça önemli bir konudur. Özellikle yurt dışına yapılan satışlarda kargo seçenekleri ile fiyatları çok iyi araştırarak analizini yapmalı, ona göre ürün fiyatını optimize etmelisiniz. eBay sizlere birden fazla gönderi seçeneği sunacaktır.

2021 yılı eBay komisyon oranları nedir?

eBay’de 2 farklı komisyon ücreti bulunuyor. Bu komisyonların birincisi; seçmiş olduğunuz kategoriye bağlı olarak, ürünü listelediğiniz zaman eBay sizden bir komisyon alacak. Tek ürün ya da toptan ürün girişleri bu komisyonun ücretini etkilemez. Yani, komisyonunuz ne artar ne de azalır. Kategoriye bağlı olarak sabit bir ücret alınıyor.

Açık artırma yöntemi ile yapılan listelemelerde de, eBay sizlere ürün açık artırmaya çıktığı zaman komisyon kredisi vermektedir. Ayrıca verilen bu krediyi sonrasında yeni bir ürünü ücret ödemeden alabilmek için de kullanabiliyorsunuz. 2. komisyon oranı da şöyledir; herhangi bir ürün sattığınız zaman, yapmış olduğunuz her satış için bir komisyon ödemesi yapıyorsunuz. Bu komisyon, satış vergisi dışında ödeme tutarının üstünden hesaplanmaktadır.