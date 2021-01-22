E-ticaret nedir? E-ticaret destek kredisi nasıl alınır?

E-TİCARET NEDİR?

İntenet üzerinden kişilere ürün bilgileri veren ve satış gerçekleştirilen,rahat alışveriş imkanı sağlayan bir işletmedir. E-ticaret günün her saati hizmet sağlamaktadır. E-ticaret üzerinden işletme kurmak isteyen ve kazanç sağlamak isteyen kişiler E-Ticaret kredisi veren bankalara başvurularını gerçekleştirebilirler.

E-TİCARET FAYDALARI

Çağımızın getirdiği bir özellik olan intenet üzerinden satış yapmak ve alışveriş yapmak oldukça yaygın hale geldi. Özellikle bu pandemi sürecinde kişiler, intenet üzerinden alışverişe büyük bir yoğunluk verdi.

Birden fazla ürün ile müşterilere daha fazla olanak sağlayabilir ve az masraf ile satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yanınızda çalıştırmak zorunda kalacağınız kişiler olmayacaktır. Enflasyondan da etkilenme oranınız çok düşük olacaktır.

E-TİCARET KREDİSİ SUNAN BANKALAR

Son yıllarda intenet üzerinden alışverişe olan ilgi oldukça çoğalmıştır. Herkesin rahatça ulaşabileceği intenet, kişilere oldukça geniş çaplı imkanlar sunmaktadır. Bu büyüme neticesinde bankalar oldukça avantajlı kredi imkanı sunmaya başlamışlardır.

Kredi veren bankalar:

- TEB

- İş bankası

- Garanti bankası

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI KREDİ

E-ticaret sektöründe olanlar oldukça avantajlı kredi imkanı sunulmuştur. Kredi başvurusunda bulunan kişilere iş planı ve nakit akışına göre kredi imkanı sağlanmaktadır.

İŞ BANKASI E- TİCARET

İhtiyacınız olan maddi desteği bu bankadan elde edebilirsiniz. Finansal destek dışında sanal pos ihtiyacınızı da bu bankadan karşılayabilirsiniz.Bu hizmeti kullanan müşterilerde aranan özellikler aşağıda ki gibidir.

- Aktif web sitesi

- İş yerinin kullanmış olduğu web sitesinin SSL sertifikalı ve minimum 128 bit şifresinin olması

- Master cart ve Vısa logolarının sitede yer alması

- Teslimat politikasını bildirmek

- Ürün fiyatı ve tanımı

-Satış iptali, ürün iadesi ve teslimat bilgileri ile ilgili net ifade bulunması

-Para birimi

- İş yeri ikamet bilgileri

BAŞVURU İŞLEMİ

İş bankası sanal postan faydalanmak için en yakın şubeye gidip başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Banka müşterisi iseniz şubelerden elektronik ticaret sözleşmesini imzalamalısınız.

Bu hizmetten yararlanmak için kişiler her yıl bankaya 750 tl ödeme yapmaktadırlar.

3D GÜVENLİK

Güvenli satış yapılabilmesi için 3D secure uygulaması kullanılmaktadır. Bu sistemi kullanan kişiler herhangi bir olumsuz durumda kendilerini savunma olanağına sahip olmaktadırlar. Hem müşterilerin hem de iş yerinin güvenliği açısından 3D kullanılmalıdır.

GARANTİ BANKASI E-TİCARET KREDİSİ

E-ticaret sistemi üzerinden işlerini yürütmek isteyenlere 50.000 TL kredi imkanı sunulmaktadır. 12 ay vade fırsatının yanı sıra 3 ay ödemesiz imkan sağlamaktadırlar. Ayrıca kişilere sanal pos hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler, American Express, Vısa ve Master Card logolarını kullanmak zorundadırlar. Ürün iadesi, ürün değişimi konularında müşterilere bilgi verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Teslimat politikası ve güvenlik ile ilgili konularda da bilgi verilmesi zorunludur.

Ayrıca yurt dışı satışları için döviz hesabınızın bulunması gerekmektedir.

KOSGEB de E-ticaret sektörüne girmek isteyen kişiler için E-ticaret destekleri vermektedir.