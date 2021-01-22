İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

E-ticaret nedir? E-ticaret destek kredisi nasıl alınır?

Gelişen teknoloji ve internet kullanımının artması ile internet alışverişi oldukça yaygınlaştı. İnternet üzerinden satış yapmak isteyen kişiler de nasıl yapacaklarını ve finansal desteklerini nereden karşılayabileceklerini merak etmeye başladı.

22 Ocak 2021 Cuma 19:23
E-ticaret nedir? E-ticaret destek kredisi nasıl alınır?
Takip Et:

E-TİCARET NEDİR?

İntenet üzerinden kişilere ürün bilgileri veren ve satış gerçekleştirilen,rahat alışveriş imkanı sağlayan bir işletmedir. E-ticaret günün her saati hizmet sağlamaktadır.  E-ticaret üzerinden işletme kurmak isteyen ve kazanç sağlamak isteyen kişiler E-Ticaret kredisi veren bankalara başvurularını gerçekleştirebilirler.

E-TİCARET FAYDALARI

Çağımızın getirdiği bir özellik olan intenet üzerinden satış yapmak ve alışveriş yapmak oldukça yaygın hale geldi. Özellikle bu pandemi sürecinde kişiler, intenet üzerinden alışverişe büyük bir yoğunluk verdi. 

Birden fazla ürün ile müşterilere daha fazla olanak sağlayabilir ve az masraf ile satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yanınızda çalıştırmak zorunda kalacağınız kişiler olmayacaktır. Enflasyondan da etkilenme oranınız çok düşük olacaktır. 

E-TİCARET KREDİSİ SUNAN BANKALAR

Son yıllarda intenet üzerinden alışverişe olan ilgi oldukça çoğalmıştır. Herkesin rahatça ulaşabileceği intenet, kişilere oldukça geniş çaplı imkanlar sunmaktadır. Bu büyüme neticesinde bankalar oldukça avantajlı kredi imkanı sunmaya başlamışlardır.  

Kredi veren bankalar:

- TEB

- İş bankası

- Garanti bankası

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI KREDİ 

E-ticaret  sektöründe olanlar  oldukça avantajlı kredi imkanı sunulmuştur. Kredi başvurusunda bulunan kişilere iş planı ve nakit akışına göre kredi imkanı sağlanmaktadır. 

İŞ BANKASI E- TİCARET

İhtiyacınız olan maddi desteği bu bankadan elde edebilirsiniz. Finansal destek dışında sanal pos ihtiyacınızı da bu bankadan karşılayabilirsiniz.Bu hizmeti kullanan müşterilerde aranan özellikler aşağıda ki gibidir. 

- Aktif web sitesi

- İş yerinin kullanmış olduğu web sitesinin SSL sertifikalı ve minimum 128 bit şifresinin olması

- Master cart ve Vısa logolarının sitede yer alması

- Teslimat politikasını bildirmek

- Ürün fiyatı ve tanımı

-Satış iptali, ürün iadesi ve teslimat bilgileri ile ilgili net ifade bulunması

-Para birimi

- İş yeri ikamet bilgileri

 

BAŞVURU İŞLEMİ 

İş bankası sanal postan faydalanmak için en yakın şubeye gidip başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Banka müşterisi iseniz şubelerden elektronik ticaret sözleşmesini imzalamalısınız. 

Bu hizmetten yararlanmak için kişiler her yıl bankaya 750 tl ödeme yapmaktadırlar. 

3D GÜVENLİK 

Güvenli satış yapılabilmesi için 3D secure uygulaması kullanılmaktadır. Bu sistemi kullanan kişiler herhangi bir olumsuz durumda kendilerini savunma olanağına sahip olmaktadırlar. Hem müşterilerin hem de iş yerinin güvenliği açısından 3D kullanılmalıdır. 

GARANTİ BANKASI E-TİCARET KREDİSİ

E-ticaret sistemi üzerinden işlerini yürütmek isteyenlere  50.000 TL kredi imkanı sunulmaktadır. 12 ay vade fırsatının yanı sıra 3 ay ödemesiz imkan sağlamaktadırlar. Ayrıca kişilere sanal pos hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler, American Express, Vısa ve Master Card logolarını kullanmak zorundadırlar. Ürün iadesi, ürün değişimi konularında müşterilere bilgi verilmesi zorunlu tutulmuştur. 

Teslimat politikası ve güvenlik ile ilgili konularda da bilgi verilmesi zorunludur. 

Ayrıca yurt dışı satışları için döviz hesabınızın bulunması gerekmektedir. 

KOSGEB de E-ticaret sektörüne girmek isteyen kişiler için E-ticaret destekleri vermektedir.



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E-ticaretKrediAlışveriş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı

Popüler Haberler

Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 24 Ocak 2021 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Günlük Burç Yorumları 17 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru
Benimle Söyle şarkı yarışması birincisi Uğur Öz kimdir? Büyük ödül olarak ne kazandı?
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 62 Maddelik yeni torba yasada hangi maddeler var? Torba yasay kimleri kapsayacak, hangi yardımları içeriyor?
Kanalların yayın akışları 2 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Ocak 2021 Pazar
BİM 24 Ocak 2021 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Ocak 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 24 Ocak 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.