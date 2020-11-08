E-Haciz neden dolayı gelir? E-Haciz hesaplardan nasıl kaldırılır?

E- Haciz’ in açılımı “Elektronik Haciz” anlamına gelmektedir. Ülkemiz için e- haciz işlemleri genellikle vergi borcu nedeni ile maaşlara veyahut hesabınızda yer almakta olan paraya uygulanmaktadır. Lakin ödeminin boyutu yüksekse buna ek olarak araç gibi menkul ve apartman gibi gayrimenkul mallarınıza da e- haciz işlemleri uygulanabilmektedir.

E- hacizin uygulamaya geçmesi, 6183 sayılı yasanın 62’ inci maddesi dahilinde eklenmiş olan hüküm sebebi ve yine aynı yasa için 79’ uncu maddesinde uygulanmış hüküm neticesinde borçlu kişilerin mallarına ve banka hasaplarına uygulanmakta olan haciz işlemleri olarak geçmektedir. Son dönemlerde ise sayıları en yüksek olan öğrenim kredisi borcu bulunan öğrencilerin karşılaşmakta olduğu e-haciz durumu hakkındaki tüm detayları vereceğiz.

E-HACİZ HANGİ BORÇLAR SEBEBİ İLE GELMEKTEDİR

Hesapların e-hacize tâbi tutulup, bloke edilmesi ve hesaptan para çekilme nedemleri olan borçların listesi şu şekilde olmaktadır;

Trafikte uygulanan para cezası,

Askerlik, nüfus ve seçim için verilen para cezası,

Karayolu taşıma kanunu gereğince kesilmekte olan para cezası/motorlu taşılara uygulanan vergi,

RTÜK tarafından verilen idari para cezası,

Karayolu kullanımında yapılan yasak geçişler sebebi ile kişiye uygulanan para cezası,

Öğrenci bireylerin, KYK’ dan aldıkları ve vergi dairelerine gitmekte olan öğrenim kredisi borçları sebebi ile,

Ecrimisil adı altındaki borçlar,

Taşınaz, götürülemez kültrel varlıkların saklanması ve korunması adına alınan katkı payı ve payları,

Mahkeme tarafından verilen cezalar, yargı için harç borçları ve bütün vergi borçları için,

Gümrük vergilerinin ve idari para cezalarının gecikme faizleri ile birlikte gecikme zamı,

Emeklilik keseneği, topluluk sigorta primi, sigorta primleri, işsizlik sigortası için prim, sosyal güvenlik için destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklı kişiler için taraflarına yapılmış olan her türlü gecikme cezası ile birlikte gecikme zamları nedeni ile gelmektedir.

ELEKTRONİK HACİZ NASIL ORTADAN KALKAR

Kesinleşen bir şekilde, ödenebilecek kadar bir duruma gelmiş olan kamu borçları için, ödeme emri tebliğ edilmeden bu konu ile ilgili borçlunun banka hesapları için herhangi bir e-haciz işlemi yapılmamaktadır. Elektronik haciz işlemleri için adımlar atılmadan öncesinde, bu sürece son verilmesi için borçlu kişiye verilmekte olan 7 günün içersinde borç ödenebilmekte veya taksitlendirilebilmektedir.

Eğer borçlu bireyin banka hesabında yer alan varlığa haciz işlemleri geldi ise, banka ile karşılıklı anlaşılarak taksitlendirme süreci başlatılabilir ve bu şekilde haciz ortandan kalkar. Eğer borçlu birey herhangi bir ödeme yapmaz ise borç için haciz işlemleri başlatılır. E- haciz işlemleri dahilinde menkul ve gayrimenkul eşyalara da haciz işlemleri uygulanabilmektedir.

ELEKTRONİK HACİZ NASIL SORGULANIR

Bireyin hesabında taşınamaz veya taşınabilir şekilde bulunmakta olan mal varlığı üzerine herhangi bir haciz işlemi yapılıp yapılmadığına, aşağıdaki başlıktan kolayca kontrol edebilir…

BANKA HESABI İÇİN E-HACİZ KONTROLÜ