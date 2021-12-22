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E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşların yıllık ödediği kart aidatlarını nasıl geri alacağını merak ediyor. Peki E-Devlet’ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler…

22 Aralık 2021 Çarşamba 08:02
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
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Bankaların 12 ayda bir defa kestiği kart aidatı, vatandaşın en çok keyfini kaçıran konulardan bir tanesi. Bu can sıkıcı ödemeleri nasıl geri alacağını merak eden kişiler intenet üzerinden bu konuyu araştırmaya devam ediyor. Peki kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?

Kredi Kartı Aidatını Geri Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi kartı aidatına ödedikleri paraları geri almak isteyen vatandaşlar Tüketici Hakem Heyetleri’ne dilekçe vererek kredi kartı aidatlarını geri alabilirler. Başka bir yöntem olarak ise E-Devlet sistemine girilerek kredi kartı aidatının iptal etme başvurusunda da bulunulabilir. İşte kredi kartı aidatlarının geri alınması için izlenmesi gereken yollar:

- E- Devlet’e girilerek arama boşluğuna Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti yazılır.

- Çıkan bilgilendirme metni onaylanır ve devam et denir.

- Banka seçimi yapılır.

- Kredi kartı aidatını geri alma dilekçesi yazılır.

- Başvuru onayla seçeneğine tıklanır.

 


Son Güncelleme: 22.12.2021 08:02
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Anahtar Kelimeler:
E-devletKredi Kartı Aidatını Geri Alma
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