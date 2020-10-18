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E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2020

E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

18 Ekim 2020 Pazar 21:01
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2020
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E-Devlet sistemi vatandaşlara birçok kolaylık sağlıyor. Bu kolaylıklara bir yenisi daha eklendi. E-Devlet sistemi üzerinden artık kredi notu sorgulanabiliyor. Kredi notunu öğrenmek isteyen binlerce kişi yeni uygulamayla ücretsiz bir şekilde kredi notunu öğrenebiliyor.

E-Devlet sistemine nasıl giriş yapılır?

E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifresi olmayanlar kendilerine en yakın PTT şubelerine giderek 2 lira karşılığında şifre alabilir. Şifreyi aldıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra size verilen şifrenizi değiştirmeyi unutmayın.

E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Sisteme giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan Risk Raporu Merkezi kısmına girerek sorgulama işlemi yapabilirsiniz.


Uygulama Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olup sistem sizi TBB sitesine yönlendirecektir. Yönlendirildiğiniz sitede sizden bazı bilgileri doldurmanız istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra onaylayın.

Onayladıktan sonra sisteme girdiğiniz telefon numaranıza SMS olarak bilgilendirme metni gelecektir. Söz konusu SMS’in içerisinde bulunan linke tıklayın ve ardından kredi notunuz karşınıza çıkacaktır.

Bu noktada kredi notu sorgulama işlemini her ay yalnızca bir kere yapabilirsiniz. Daha fazla işlem yapmak ücretlidir.

Kredi notu ne işe yarar, neden yüksek tutulmalıdır?

Kredi notu sizin banka işlemlerinizi gösteren ve bankaların gözünde ne durumda olduğunuzu belirtmektedir. Kredi notu yüksek olan kişiler banka işlemlerini kolayca yapabilir. Burada işlem olarak kastedilen kredi kartı ve kredi işlemleridir. Bankalar kredi verirken kişinin kredi notunu dikkate alır ve buna göre kredi verir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 21:01
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Anahtar Kelimeler:
E-devletKredi Notu
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