E Devlet üzerinden rapor parası sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? Rapor parası nereden alınır?

E-Devlet Üzerinden Rapor Parası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Herhangi bir neden dolayı rapor alınması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu ödemeyi yapmaktadır. Rapor alma nedenleri ise hastalık, iş kazası veya doğum analık parasından dolayı iş göremezlik raporu alınmasından dolayı bu ödemeler SGK tarafından gerçekleştiriliyor.

SGK ödeme yapılması için aşağıdaki sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi gereklidir;

İş göremez raporu nun muayene olunan doktor tarafından sisteme eksiksiz ve tam bir şekilde girilmesi gereklidir.

nun muayene olunan doktor tarafından sisteme eksiksiz ve tam bir şekilde girilmesi gereklidir. İş göremezlik raporunun süresinin bitmesinin işveren tarafından elektronik ortamda işveren tarafından elektronik ortamda çalışmazlık girişinin yapılması gerekmektedir.

İşverenin onay vermesinin ardından SGK ödemeyi ortalama 7 ila 10 gün içerisinde yapmaktadır.

Yukarıda belirtilen süreç eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra ve işverenin onayından sonra ödeme siteme tanımlanan herhangi bir banka hesabına yatmaktadır. Eğer sisteme kayıtlı banka hesabı yoksa PTT’ye yatırılmaktadır. Bunların yanı sıra SGK şahıs ödemeleri sisteminde tanımlı bir hesap varsa ödemeye oraya gerçekleşecektir.

Bu süreçte artık SGK rapor parası sorgulamasını online olarak yaparak ödemenizin PTT ya da tanımlı banka hesabınıza aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

E-Devlet Rapor Parası Sorgulama İşlemi Nereden Ve Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinden rapor sorgulaması yapmak için aşağıdaki yollar izlenmelidir. Bunlar;

E-devlet şifresiyle kendi hesabınıza girmenizin ardından SGK 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme menüsüne giriş yapılarak, T.C. kimlik numaranızla sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Sorgulamanın ardından karşınıza hangi sonuç çıkıyorsa bunların anlamı vardır. Öneğin;

Merkeze gönderildi sonucu geliyorsa, ödeme onaylanmak üzere SGK merkezine gönderilmiştir. Bu sonucun görülmesinin ardından ödeme en geç 2 ila 3 gün içerisinde yapılacaktır.

Bankaya gönderildi sonucu geliyorsa, Bu sonucu görüyorsanız ödemeniz PTT ya da tanımlı banka hesabınıza aktarılmış demektir. Bu sonucun ardından ödemenizi banka ya da tanımlı PTT şubesinden alabilirsiniz.

Sonuç kısmında rapor parası banka bilgisi yok şeklinde bir ibare geliyorsa, Ödemeniz gönderilmediyse ya da işlem yapılmadıysa bu sonuç görünür. Eğer tanımlı banka hesabınız yoksa hesabınızı tanımlayabilir hem ödemelerin hesabınıza aktarılmasını sağlayabilir hem de emanette ödemeniz varsa hesabınıza iade olmasını sağlayabilirsiniz.

Bir diğer sonuç olan emanete alındı sonucu geliyorsa, Eğer SGK emanetinde olan bir ödeme varsa bu ödeme emanete alınan rapor parası olarak sistemde görünmektedir. Bu ödemenin alınması için de şahıs ödemeleri sistemine kendi banka hesabınızın tanımlanması gereklidir.

SGK İş Kazası Rapor Parası Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

İş kazası geçirilmesinden dolayı rapor parası ödemeleri yukarıdaki süreçler gibidir. E-devlet üzerinden rapor parası sorgulama menüsünden iş kazası sonucu iş göremezlik ödeme tutarı, ve ne zaman veya nereden alınabileceği hakkında sorgulama işlemleri yapılabilir.

T.C. Kimlik Numarasıyla E-devlet Üzerinden Rapor Parası Sorgulama İşlemi Yapılır Mı?

Rapor parası sorgulaması yapmak için sadece T.C. kimlik numarası değil aynı zaman E-Devlet şifresinin de olması gereklidir. Sorgulama işlemleri yalnızca E-devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Eğer E-devlet şifreniz yoksa ALO 170 hattını arayarak bilgi alınabilir. Bunların yanı sıra bağlı olunan SGK kurumuyla irtibata geçerek veya direk kuruma giderek ödeme sonucuyla ilgili bilgi almak mümkündür.

E-Devlet Rapor Parasının Hesaba Aktarılma İşlemi için Gerekli İşlemler Neler?

Ödeme PTT’ye gönderilmeden önce hesap tanımlanması gereklidir. Bu işlem E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Rapor ödemesinin banka hesabına yatırılması için, tanımlama ekranına e-devlet şifresiyle girilmesinin ardından e-devlet rapor parası hesap tanımlama kısmına girerek oradaki belirtilen talimatları uygulayarak yapmak gereklidir. Tanımlama işlemi yapılmasının ardından emanet hesaplarda bulunan ödemeler en geç 3 gün içerisinde hesaba aktarılır. Sisteme tanımlanan hesap değiştirilmediği sürece bir daha rapor parası ödemeleri bu tanımlanan hesaba yatırılacaktır.

Rapor parası ödemeleri PTT üzerinden yapılmaktadır. Ödemenin gönderilmesinin ardından en geç 6 ay içerinde çekilmesi gereklidir. Eğer şahıs ödemeleri sisteminde tanımlı banka hesabınız bulunuyorsa ödemeler banka hesabınıza aktarılmaktadır.

Rapor parasının PTT’ye yatırılmasının ardından istenilen günde çekilebilir. Tanımlı banka hesabı bulunuyorsa istenilen zamanda banka hesabından çekilebilir.