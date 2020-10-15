İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? 2020

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 15 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:01
E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? 2020
Takip Et:

E-Devlet sistemi vatandaşlara birçok kolaylık sağlıyor. Bu kolaylıklara bir yenisi daha eklendi. E-Devlet sistemi üzerinden artık kredi notu sorgulanabiliyor. Kredi notunu öğrenmek isteyen binlerce kişi yeni uygulamayla ücretsiz bir şekilde kredi notunu öğrenebiliyor.

E-Devlet sistemine nasıl giriş yapılır?

E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifresi olmayanlar kendilerine en yakın PTT şubelerine giderek 2 lira karşılığında şifre alabilir. Şifreyi aldıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra size verilen şifrenizi değiştirmeyi unutmayın.

E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Sisteme giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan Risk Raporu Merkezi kısmına girerek sorgulama işlemi yapabilirsiniz.


Uygulama Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olup sistem sizi TBB sitesine yönlendirecektir. Yönlendirildiğiniz sitede sizden bazı bilgileri doldurmanız istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra onaylayın.

Onayladıktan sonra sisteme girdiğiniz telefon numaranıza SMS olarak bilgilendirme metni gelecektir. Söz konusu SMS’in içerisinde bulunan linke tıklayın ve ardından kredi notunuz karşınıza çıkacaktır.

Bu noktada kredi notu sorgulama işlemini her ay yalnızca bir kere yapabilirsiniz. Daha fazla işlem yapmak ücretlidir.

Kredi notu ne işe yarar, neden yüksek tutulmalıdır?

Kredi notu sizin banka işlemlerinizi gösteren ve bankaların gözünde ne durumda olduğunuzu belirtmektedir. Kredi notu yüksek olan kişiler banka işlemlerini kolayca yapabilir. Burada işlem olarak kastedilen kredi kartı ve kredi işlemleridir. Bankalar kredi verirken kişinin kredi notunu dikkate alır ve buna göre kredi verir.



Son Güncelleme: 15.10.2020 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E-devletKredi Notu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Gerçeğin Peşinde 15 Ekim 2020 Perşembe günü 213. Bölüm canlı yayın ve tekrarı
TCMB Ekim 2020 PPK toplantısı ne zaman? Merkez faiz kararları ne zaman belli olacak?
E-devlet sistemi ile kredi notu nasıl sorgulanır? 2020
Havalanı DHMİ 2 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Uçuş Rehberim uygulaması ile bedava internet
Kalk Gidelim dizisi gün değiştirdi! TRT 1 Kalk Gidelim dizisi yeni yayın günü ve saati
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Dizi çekimleri başladı
O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? TV8 O Ses Türkiye 2021 için üzen karar!
Sen Çal Kapımı dizisi bitecek mi, final yapacak mı?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Antibiyotik Kullanımı Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir? Antibiyotik Kaç Gün Kullanılır?
3600 ek gösterge memurlara ne zaman verilecek? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek
2019-2020 KYK Yurt depozito ücretleri
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi maaşları ne kadardır? Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi ne iş yapar? Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi çalışma saatleri
MEB LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanır, yayınlandı mı? 2020 Ocak ayı LGS örnek sorular nasıl olacak?
Fatih Portakal YouTube kanalı yayınlarına başladı mı? Fatih Portakal youtube.com yayınları ne zaman başlıyor?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisi için geri sayım!
Üniversiteler de yüz yüze eğitim başlıyor mu? Gözler YÖK 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde
Çoçuk yardım parası kimler alabilir? 2020 Çoçuk yardım parası kaç yaşına kadar ödenir?
2020 buzağı destekleri ne zaman yatacak?
Garantör Devlet ne demektir? Anlaşmalarda Garantör devlet olmak ne anlama geliyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.