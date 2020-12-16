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E-devlet aracılığıyla vergi numarası öğrenme yolları nelerdir? Vergi numarası ne işe yarar?

Vergi numarasını öğrenmek için nereye başvurulması gerekir? Vergi numarası ne gibi durumlarda gerekir? Vergi numarasına sahip olması gereken kişiler kimlerdir? Vergi numarasının hangi alanlarda lazım olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:05
E-devlet aracılığıyla vergi numarası öğrenme yolları nelerdir? Vergi numarası ne işe yarar?
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Vergi numarası; Bu, e-devlet sisteminden ve İnteraktif Vergi Dairesinden öğrenilebilir. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından işlemleri kaydetmek ve bunları belirli bir sırayla yürütmek için kullanılan numaraya vergi numarası denir. T.C. Kimlik numarasının eklenmesiyle vergi numarası eskisi kadar sık ​​kullanılmadı. 2007'den önce T.C. potansiyel mükellefinin vergi kimlik numarası da kimlik numarasıyla birlikte verilir. Vergi sisteminde, devletten alınan vergi numarası potansiyel vergi numarası olarak anılıyordu. Ancak bu uygulama 2007 yılı kaldırıldı. Vergiye tabi olmayan kişiler, kişisel bilgileriyle vergi numaralarını sorgularsa, vergi numarasına ilişkin herhangi bir bilgiye erişemeyeceklerdir.

Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konular arasında yer alan vergi numarasını öğrenme sorusunu bu aralar sıkça duymaktayız. Vergi numarasının hangi alanlarda işimize yarayacağı ise bir başka merak edilen konular arasında yerini aldı.

Vergi Numarası Alınması Ne Kadar Süredir Zorunludur?

3 Temmuz 1995'te ilk kez yürürlüğe giren yasanın ardından; Gerçek ve tüzel kişiler için vergi numarası almak zorunlu hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek ve tüzel kişiler; Bu numarayı kurum ve kamu kuruluşları tarafından yapılan işlemlerde kullanırlar.

Vergi Numarası Alması Zorunlu Olanlar Kimlerdir?

Vergi numarasına sahip olması gereken gerçek ve tüzel kişiler:

  • Motorlu taşıt alıp satan gerçek ve tüzel insanların bir vergi numarası olması gerekir.
  • Gayrimenkul alıp satan gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarına sahip olması zorunludur.
  • İpotek tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarına sahip olması gerekir.
  • Bina inşa edildikten sonra binayı tescil ettiren gerçek ve tüzel kişilerin vergi numarasına sahip olması zorunludur.
  • Yeni kurulan limitet şirketlerin ilk beş hissedarı, ilgili şirketin başkanı, üyeleri ve CEO'ları; bir vergi numarasına sahip olmalıdır.

İnteraktif Vergi Dairesi’nden Vergi Numarası Nasıl Öğrenilir?

Vergi bilgileriyle ilgili birçok ayrıntılı bilgiye etkileşimli vergi dairesinin web sitesinden erişilebilir. Gerçekleştirilecek adımlar aşağıda verilmiştir:

  • Https://ivd.gib.gov.tr ​​adresini ziyaret etmelisiniz.
  • Sayfanın üst kısmındaki "Doğrula" düğmesini tıklamanız ve vergi kimlik numara sorgulama bölümünü girmeniz gerekir.
  • Sorgulamak için biraz bilgi istenmektedir. Bu bilgiler eksiksiz girilmelidir. Ad, soyadı, baba adı, doğum yeri, doğum yılı vb. Bilgiler girilmelidir.
  • Sorguladıktan sonra sayfada vergi kimlik numarası görüntülenir.

E-Devlet Sisteminden Vergi Numarası Nasıl Sorgulanır?

Vergi dosya numaralarını e-devlet üzerinden öğrenmek isteyenler için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • Https: //www.turkiye.gov.t adresini girmelisiniz.
  • Ana sayfadaki e-hizmetler butonu tıklanarak listeden Gelir İdaresi Başkanlığı seçilmelidir.
  • "Vergi Kimlik Numarası Doğrulama" seçeneğine tıklamalısınız.
  • Ardından, İnteraktif Vergi Dairesine yönlendirileceksiniz. Doğrulama menüsünde, vergi kimlik numarası sorgulama düğmesini tıklayın.
  • Ad, soyad, baba adı, doğum yılı ve doğum yerini girdikten sonra sorgu butonuna tıklamalısınız.

Firmanın Vergi Numarası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Şirketin vergi numarasını kontrol etmek isteyenler; e-devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirler. E-vergi levhalarını görebilirsiniz. Bu sorgunun sonucu, son iki yıldaki birikmiş tutarı ve vergi matrahını da bulabilirsiniz. Sorgu adımları aşağıdaki gibidir:

  • E-devlet sistemine girilmelidir.
  • Ana sayfadan hizmetleri listeleyen menüye girmelisiniz. Daha sonra Gelir İdaresi bulunmalıdır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapılabilecek işlemlerde "e- Vergi Lisans Sorgulama" butonuna tıklayın.
  • Açılan sayfadan kimlik doğrulanmalıdır. Şirketin vergi levhası ve ilgili ayrıntılar bu sayfada bulunabilir.

Vergi Numarası Ne Zaman ve Nereden Alınır?

Vergi numarası, vergi dairesinden alınır. İstediğiniz zaman herhangi bir vergi dairesinden bir vergi numarası alabilirsiniz. Yabancı vatandaşların yabancı vergi numarası almaları mümkündür. Bunun için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Vergi numarasını almak isteyen gerçek kişi kimlik belgesinin aslı ve onaylı öneğini talep ederken, tüzel kişi kimlik bilgilerini de vermesi gerekir.

Vergi Numarasının Kullanım Yerleri Nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını kullandıkları yerler aşağıdaki gibidir:

  • Çek ve senet işlemleri için kullanılabilir.
  • Kiralama işlemlerinin finansmanı için bir vergi kimlik numarası gereklidir.
  • Vergi numarası tahsilat, bono ve borçlanma senetleri için kullanılır.
  • Vergi numarası, kredi işlemleri için kullanılır.
  • Vergi numarası tüm bankacılık işlemlerinde kullanılabilir.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
VergiNumarasıE-devlet
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