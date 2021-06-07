E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?

E- defter nedir?

Ticaret ile ilgilenen insanlar hızlı ve kolayca tüm işlerini intenet aracılığı ile yapabilmektedirler. Hem maliyetten hem de zamandan kazanmak için e defter üzerinden işlem gerçekleştirmektedirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gereğince zorunlu olan tüm işletme defterlerini dijital ortamda hazırlanmasına e defter denilmektedir. E defter sayesinde işlemleriniz güvence altına alınmaktadır. E defter sayesinde muhasebe programına gerek duyulmadan tüm bilgileri buradan kontrol edebilirsiniz.

E defter başvurusu

-www.edefter.gov.tr adresine tüzel kişi olan mükellefler giriş yapmaları gerekmektedir.

-Açılan sitede başvuru formu taahhütnamelerini doldurmaları gerekmektedir. Kurumun mali mühür ve onayı gerekmektedir.

-Gerçek kişi olan mükellefler ise yine aynı siteye giriş yapmaktadırlar. Açılan sayfada başvuru formu taahhütnameyi doldurmaları gerekmektedirler.

-Kişinin kendisine ait mali mühür ya da elektronik imza onay vermesi gerekmektedir.

E defter avantajları nelerdir?

*E defter sayesinde zamandan tasarruf yapmış olursunuz.

*Maliyetten tasarruf yapmış olursunuz.

*Arşiv maliyeti ortadan kalkar.

*Çevreye atık oluşumu engellenecektir.

*Noter onay ve kâğıt bastırma gibi zorunluluklar olmayacaktır.

*Güvenli bir ortam olacaktır.

E defter uygulamasında kimler yararlanabilir?

-Tüzel kişilerin elektronik fatura uygulamasında yararlanma iznine sahip olanlar

-Mali mühüre sahip olanlar

-5070 sayılı gerçek kişi elektronik imza kanunu hükmünce NES sahip olmaları

-Uyumluluk onayı almış olanlar

E defter uygulamasında kimler zorunludur?

*İntenette reklam yayınlayanlar

*Meyve ve sebze işleri ile uğraşanlar

*Aracı hizmet sağlayanlar

*İntenet reklamcılığına aracı olanlar

*2018 yılında 10 milyon TL üzeri satış yapanlar

*2018-2019 yılları arasında hesap dönemlerinin birinde 5 milyon TL ve üzeri satış yapanlar

*Bağımsız denetime tabi olan şirketler

E defter uygulaması sistem gereksinimleri nelerdir?

Mevcut akıllı karta ait donanım sürücülerin sistemde kayıtlı olması

Oracle JRE 1,6 ve üzeri kurulu olmalıdır

Chrome 13+, Firefox 5+ opera 9+, safari 5+, IE8 + web tarayıcıları birini kullanmış olmak

