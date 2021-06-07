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E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?

Son zamanlarda dijital ortamlarda bankacılık kayıtları e defter üzerinde kayıt altına alınmaya devam etmektedir. İşletmenin işini kolaylaştıran e defter uygulaması zaman ve maliyetten tasarruf ettirmektedir. Güvenilir bir şekilde kayıt altına almaktadır. E defter nedir? E defter başvurusu nasıl yapılır? Kimler zorunludur? Hangi siteden giriş yapılır? E defter hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde. İşte tüm detaylar...

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:16
E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?
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E- defter nedir?

Ticaret ile ilgilenen insanlar hızlı ve kolayca tüm işlerini intenet aracılığı ile yapabilmektedirler. Hem maliyetten hem de zamandan kazanmak için e defter üzerinden işlem gerçekleştirmektedirler. 

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gereğince zorunlu olan tüm işletme defterlerini dijital ortamda hazırlanmasına e defter denilmektedir. E defter sayesinde işlemleriniz güvence altına alınmaktadır. E defter sayesinde muhasebe programına gerek duyulmadan tüm bilgileri buradan kontrol edebilirsiniz.

E defter başvurusu

-www.edefter.gov.tr adresine tüzel kişi olan mükellefler giriş yapmaları gerekmektedir. 

-Açılan sitede başvuru formu taahhütnamelerini doldurmaları gerekmektedir. Kurumun mali mühür ve onayı gerekmektedir. 

-Gerçek kişi olan mükellefler ise yine aynı siteye giriş yapmaktadırlar. Açılan sayfada başvuru formu taahhütnameyi doldurmaları gerekmektedirler. 

-Kişinin kendisine ait mali mühür ya da elektronik imza onay vermesi gerekmektedir.

E defter avantajları nelerdir?

*E defter sayesinde zamandan tasarruf yapmış olursunuz. 

*Maliyetten tasarruf yapmış olursunuz.

*Arşiv maliyeti ortadan kalkar.

*Çevreye atık oluşumu engellenecektir.

*Noter onay ve kâğıt bastırma gibi zorunluluklar olmayacaktır.

*Güvenli bir ortam olacaktır.

E defter uygulamasında kimler yararlanabilir?

-Tüzel kişilerin elektronik fatura uygulamasında yararlanma iznine sahip olanlar

-Mali mühüre sahip olanlar

-5070 sayılı gerçek kişi elektronik imza kanunu hükmünce NES sahip olmaları

-Uyumluluk onayı almış olanlar

E defter uygulamasında kimler zorunludur?

*İntenette reklam yayınlayanlar

*Meyve ve sebze işleri ile uğraşanlar

*Aracı hizmet sağlayanlar

*İntenet reklamcılığına aracı olanlar

*2018 yılında 10 milyon TL üzeri satış yapanlar

*2018-2019 yılları arasında hesap dönemlerinin birinde 5 milyon TL ve üzeri satış yapanlar

*Bağımsız denetime tabi olan şirketler

E defter uygulaması sistem gereksinimleri nelerdir?

Mevcut akıllı karta ait donanım sürücülerin sistemde kayıtlı olması

Oracle JRE 1,6 ve üzeri kurulu olmalıdır

Chrome 13+, Firefox 5+ opera 9+, safari 5+, IE8 + web tarayıcıları birini kullanmış olmak 


Son Güncelleme: 07.06.2021 16:16
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Anahtar Kelimeler:
E DefterKayıtE Defter Başvurusu
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