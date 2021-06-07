E-defter nedir? E-defter başvurusu nasıl başvuru yapılır? E-defter kimlere zorunludur?

E- defter nedir?
Ticaret ile ilgilenen insanlar hızlı ve kolayca tüm işlerini intenet aracılığı ile yapabilmektedirler. Hem maliyetten hem de zamandan kazanmak için e defter üzerinden işlem gerçekleştirmektedirler.
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gereğince zorunlu olan tüm işletme defterlerini dijital ortamda hazırlanmasına e defter denilmektedir. E defter sayesinde işlemleriniz güvence altına alınmaktadır. E defter sayesinde muhasebe programına gerek duyulmadan tüm bilgileri buradan kontrol edebilirsiniz.
E defter başvurusu
-www.edefter.gov.tr adresine tüzel kişi olan mükellefler giriş yapmaları gerekmektedir.
-Açılan sitede başvuru formu taahhütnamelerini doldurmaları gerekmektedir. Kurumun mali mühür ve onayı gerekmektedir.
-Gerçek kişi olan mükellefler ise yine aynı siteye giriş yapmaktadırlar. Açılan sayfada başvuru formu taahhütnameyi doldurmaları gerekmektedirler.
-Kişinin kendisine ait mali mühür ya da elektronik imza onay vermesi gerekmektedir.
E defter avantajları nelerdir?
*E defter sayesinde zamandan tasarruf yapmış olursunuz.
*Maliyetten tasarruf yapmış olursunuz.
*Arşiv maliyeti ortadan kalkar.
*Çevreye atık oluşumu engellenecektir.
*Noter onay ve kâğıt bastırma gibi zorunluluklar olmayacaktır.
*Güvenli bir ortam olacaktır.
E defter uygulamasında kimler yararlanabilir?
-Mali mühüre sahip olanlar
-5070 sayılı gerçek kişi elektronik imza kanunu hükmünce NES sahip olmaları
-Uyumluluk onayı almış olanlar
E defter uygulamasında kimler zorunludur?
*İntenette reklam yayınlayanlar
*Meyve ve sebze işleri ile uğraşanlar
*Aracı hizmet sağlayanlar
*İntenet reklamcılığına aracı olanlar
*2018 yılında 10 milyon TL üzeri satış yapanlar
*2018-2019 yılları arasında hesap dönemlerinin birinde 5 milyon TL ve üzeri satış yapanlar
*Bağımsız denetime tabi olan şirketler
E defter uygulaması sistem gereksinimleri nelerdir?
Mevcut akıllı karta ait donanım sürücülerin sistemde kayıtlı olması
Oracle JRE 1,6 ve üzeri kurulu olmalıdır
Chrome 13+, Firefox 5+ opera 9+, safari 5+, IE8 + web tarayıcıları birini kullanmış olmak